Napoli, arriva Badiashile in prestito dal Chelsea

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Il Napoli chiude l’affare Badiashile, trovato l’accordo con il Chelsea per l’arrivo del difensore alla corte di Massimiliano Allegri, prestito con diritto di riscatto

NAPOLI – Colpo di mercato del Napoli che ha chiuso l’affare per portare all’ombra del Vesuvio il difensore Benoit Badiashile dal Chelsea. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo e quello londinese hanno definito tutti i dettagli e trovato l’accordo in queste ore sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni senza bonus. Il 25enne francese partirà nella giornata di domani, martedì 18 agosto, alla volta dell’Italia per sostenere le visite mediche. Si tratta del rinforzo individuato dalla società per completare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, con l’affare che ora entra nella fase conclusiva prima dell’ufficialità.

BADIASHILE È ATTESO IN ITALIA

Il difensore, come detto, è atteso in Italia già nella giornata di domani 18 agosto 2026. Difficile, però, che Badiashile riesca a sostenere già domani le visite mediche insieme a Favasuli, che sarà dunque il primo acquisto estivo del Napoli a completare l’iter. Prima dell’annuncio ufficiale saranno necessari gli ultimi adempimenti burocratici, ma l’accordo tra Napoli e Chelsea sembrerebbe ormai definito.

ACCORDO NAPOLI-BADIASHILE, LE CIFRE DELLA TRATTATIVE

La formula presenta una piccola modifica rispetto alle ipotesi circolate nelle ultime ore. Nell’accordo definitivo non sono previsti bonus: il Napoli verserà 3 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto è fissato a 27 milioni di euro. Gli azzurri di Max Allegri avranno quindi a disposizione una intera stagione per valutare l’eventuale acquisto a titolo definitivo del difensore.