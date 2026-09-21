Sequestrato allevamento bufalino nel Salernitano: denunciato il titolare

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Sequestrato allevamento bufalino a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Nel mirino, lavori di movimento terra e modalità di gestione degli effluenti zootecnici. Denunciato il titolare di un’azienda con circa 200 bufali.

CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) – Un allevamento bufalino è stato posto sotto sequestro a Capaccio Paestum, nel Salernitano, al termine di un controllo finalizzato a verificare la regolarità di alcuni lavori di movimento terra e le modalità di gestione degli effluenti zootecnici. Il titolare dell’azienda, in cui erano presenti circa 200 bufali, è stato denunciato in stato di libertà.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri, con la collaborazione delle Guardie giurate ambientali dell’Accademia Kronos Salerno. Gli accertamenti si sono concentrati su un’area complessiva di circa 20mila metri quadrati, dove sarebbero state realizzate opere in assenza della necessaria documentazione tecnico-amministrativa.

Tra gli interventi individuati dagli investigatori figura un piazzale di circa mille metri quadrati, destinato alla sosta dei mezzi aziendali. Secondo quanto emerso durante l’ispezione, la superficie sarebbe stata realizzata attraverso consistenti riporti di pietrame e terre di scavo, con un innalzamento di circa un metro e mezzo rispetto al piano di campagna originario.

Nel corso del sopralluogo sarebbero state inoltre individuate altre superfici interessate da riporti di materiale e dalla realizzazione di viabilità di servizio, con innalzamenti fino a circa 80 centimetri rispetto alla quota originaria. Rilevata anche un’ulteriore area di circa 1.300 metri quadrati sopraelevata.

Il canale per gli effluenti

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla gestione degli effluenti zootecnici. I militari avrebbero individuato un canale lungo circa 70 metri e largo due metri. Canale che, secondo quanto contestato nell’ambito degli accertamenti, sarebbe stato utilizzato per lo smaltimento degli effluenti prodotti dall’allevamento. Al termine delle verifiche, è scattato il sequestro dell’intera azienda. Il titolare è stato denunciato per le ipotesi di abusivismo edilizio e per presunte violazioni della normativa ambientale in materia di gestione e smaltimento di rifiuti ed effluenti zootecnici.