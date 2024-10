Salerno, duplice omicidio nel mercato ittico: shock tra i presenti

2 minuti per la lettura

Duplice omicidio nel Mercato Ittico di Salerno. Dopo aver commesso il delitto, il responsabile si è consegnato spontaneamente ai Carabinieri di Mercatello, portando con sé l’arma utilizzata.

SALERNO – Tragedia all’alba nel cuore del Mercato Ittico di Salerno, dove la normale frenesia delle attività lavorative è stata spezzata da un duplice omicidio che ha lasciato l’intera comunità sotto shock. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 72 anni, titolare di una pescheria in città, ha aperto il fuoco contro due ex colleghi, uccidendo Carmine, 58 anni, sul colpo, e Rosario, 48 anni, morto poche ore dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

MERCATO ITTICO DI SALERNO: DUPLICE OMICIDIO

Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, mentre il mercato era già attivo e pieno di lavoratori impegnati nelle operazioni di vendita e smistamento del pesce fresco. Testimoni oculari descrivono scene di terrore e panico tra i presenti, molti dei quali sono rimasti paralizzati dalla paura di fronte al suono degli spari. Diverse ambulanze sono accorse immediatamente sul posto, ma per Carmine non c’è stato nulla da fare. Rosario, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è spirato poco dopo.

Le vittime erano entrambi dipendenti della Eurofish, un’azienda con sede nel mercato ittico. “Erano due grandi lavoratori, persone perbene. Entrambi avevano due figli. “, ha commentato un collega sconvolto, arrivato al mercato poco dopo l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’assassino, il 72enne titolare di una pescheria, si era recato al mercato per acquistare pesce come cliente. Dopo essersi allontanato, è tornato armato e ha sparato ai suoi ex colleghi, per ragioni ancora da chiarire. Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo, che in passato aveva subito un intervento alle corde vocali, soffriva di problemi di salute, ma nessuno avrebbe mai immaginato un gesto di tale violenza.

L’omicida, dopo aver commesso il delitto, si è consegnato spontaneamente ai Carabinieri di Mercatello, portando con sé l’arma utilizzata per l’agguato. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, con il coordinamento della Procura di Salerno. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica e il medico legale per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari. Procedono in modo congiunto Carabinieri e Polizia.