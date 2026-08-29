Castellabate, blitz della Polizia Municipale nelle strutture ricettive: Diverse sanzioni

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Sono diverse le sanzioni rilevate dalla polizia municipale di Castellabate durante i controlli alle strutture ricettive.

CASTELLABATE (SALERNO) – Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza sul territorio comunale per garantire la legalità e la trasparenza nel settore turistico-ricettivo. Gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, guidati dal comandante Alberto Giorgio, hanno portato a termine un’ampia operazione di controllo mirata all’interno di diverse strutture ricettive e villaggi turistici della zona.

CONTROLLI SU OSPITI, IMPOSTA DI SOGGIORNO E SICUREZZA

L’intervento degli agenti si è concentrato sulle verifiche di pubblica sicurezza e sul rispetto dei requisiti amministrativi previsti dalla legge. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato la corretta registrazione degli ospiti presenti, la regolarità dei versamenti dell’imposta di soggiorno e l’adeguatezza delle misure e dei dispositivi di sicurezza presenti nelle strutture.

SCATTANO LE SANZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CASTELLABATE E SI IPOTIZZANO RILIEVI PENALI

A seguito delle ispezioni sono emerse svariate irregolarità di natura amministrativa, che hanno portato alla contestazione immediata delle violazioni e all’emissione di diverse sanzioni pecuniarie. L’operazione non si conclude tuttavia con le multe: il comando di Polizia Municipale ha avviato una fase di verifiche incrociate per confrontare i dati rilevati sul posto con le banche dati e la documentazione depositata presso gli uffici comunali.

Qualora da tali approfondimenti dovessero emergere fattispecie di rilevanza penale, le violazioni verranno prontamente segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per gli adempimenti di competenza. L’iniziativa si inserisce in un piano di vigilanza ad ampio raggio promosso per tutelare i turisti che soggiornano nel comune di Castellabate e per salvaguardare gli imprenditori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.