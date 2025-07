Ravello, turista 15enne violentata in hotel: Arrestato 42enne

2 minuti per la lettura

Una turista americana di 15 anni è stata violentata in un hotel di Ravello. Arrestato il presunto violentatore, sarebbe dipendente egiziano 42enne. Indagini in corso con videosorveglianza per far luce sull’aggressione.

RAVELLO (SALERNO) – Era una vacanza, doveva essere un sogno. La Costiera Amalfitana, Ravello, il profumo del mare e dei limoni. Un’adolescente americana di appena quindici anni, in viaggio con la sua famiglia, si è ritrovata invece a vivere l’incubo più indicibile: la violenza sessuale. Un’aggressione che squarcia il velo dell’idillio turistico e ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza.

Il presunto colpevole è un uomo di 42 anni, di nazionalità egiziana. Regolarmente presente sul territorio italiano, lavorava proprio nell’albergo che ospitava la giovane vittima e i suoi genitori. Un uomo, apparentemente, senza macchia: le prime informazioni raccolte dagli inquirenti suggeriscono che non avesse mai dato segnali di violenza, né fosse mai stato coinvolto in episodi simili prima d’ora.

Sembrerebbe però che martedì 8 luglio 2025, approfittando di un momento di assenza dei genitori, l’uomo avrebbe aggredito la ragazzina, violentandola. La 15enne, dopo aver subito l’orrore, ha trovato la forza chiamare il padre, raccontandogli tutto. Un padre che, istintivamente, si è precipitato sul posto per soccorrere la figlia ma proprio nei pressi dell’albergo, ha incontrato il 42enne. La reazione del padre è stata quella di scagliarsi contro l’uomo. In quel momento di altissima tensione, sono arrivati i Carabinieri, già allertati dallo stesso genitore. Con rapidità e professionalità, hanno fermato il padre e, quasi contestualmente, hanno proceduto all’arresto del presunto violentatore. Il pericolo di fuga era concreto, ma soprattutto, in un lasso di tempo brevissimo, sono stati raccolti evidenti elementi di prova a suo carico. L’uomo è stato trasferito al carcere di Salerno, dove dovrà rispondere dell’accusa pesantissima di violenza sessuale su minori.

PROSEGUONO NEL MASSIMO RISERVO LE INDAGNI SULLA TURISTA 15ENNE VIOLENTATA IN HOTEL A RAVELLO

La ragazzina è stata immediatamente trasportata all’ospedale Ruggi di Salerno dove ha ricevuto un primo, delicatissimo, supporto psicologico e sanitario. Ha trascorso anche una notte in ricovero. Gli accertamenti ginecologici avrebbero purtroppo confermato la violenza. I medici avrebbero anche accertato che la 15enne non aveva mai avuto rapporti sessuali completi prima di quel drammatico evento. Le indagini, nel frattempo, proseguono nel massimo riserbo, un silenzio necessario per tutelare la privacy e la dignità di questa giovanissima vittima. La famiglia è già ripartita per gli Stati Uniti mentre i carabinieri stanno ascoltando testimoni. Gli abiti che indossava la ragazzina sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti a esami di laboratorio. Intanto gli investigatori stanno recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.