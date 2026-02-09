Trovato morto in casa, con lui i suoi due cani, nel salernitano

2 minuti per la lettura

Tragedia della solitudine a Omignano, nel salernitano. Un uomo di 56 anni trovato morto in casa, vegliato dai suoi due cani. L’allarme lanciato da conoscenti

OMIGNANO – Una comunità sotto shock e il triste velo della solitudine che avvolge la frazione Cerreta di Omignano, nel cuore della provincia di Salerno. Un uomo di 56 anni rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio 2026. A vegliare il corpo, fino all’ultimo, sono stati solo i suoi due inseparabili cani.

L’UOMO MORTO IN CASA VEGLIATO DAI SUOI DUE CANI

Il silenzio prolungato aveva iniziato a destare sospetti tra i conoscenti dell’uomo. Da almeno due giorni, infatti, nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui: le chiamate a vuoto e la porta sbarrata hanno spinto gli amici a richiedere l’intervento urgente dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i quali, vista l’impossibilità di accedere dall’ingresso principale, sono stati costretti a forzare una finestra per penetrare nell’appartamento. Una volta all’interno, la tragica scoperta: il 56enne giaceva ormai senza vita.

INTERVENTO DEI SOCCORSI

I sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, giunti immediatamente sul luogo del ritrovamento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo i primi rilievi medici, il decesso risalirebbe ad almeno 24 ore prima del ritrovamento.

MORTO IN CASA, LE INDAGINI

Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia locale per ricostruire con esattezza le ultime ore di vita dell’uomo. Sebbene siano stati effettuati tutti i rilievi di rito, l’ipotesi più accreditata resta quella di una morte per cause naturali. Un malore improvviso che non ha lasciato scampo al 56enne, impedendogli di chiedere aiuto.

La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali esami autoptici, anche se non sembrano esserci segni di violenza o effrazione che possano far pensare a uno scenario diverso dalla fatalità.

Resta l’amarezza per una vita spezzata nel silenzio, in una provincia che si scopre sempre più fragile di fronte all’isolamento sociale, spezzato solo dalla fedeltà di due animali che non hanno mai abbandonato il loro padrone.