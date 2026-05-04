Capaccio Paestum, kayak si ribalta: morto turista di 71 anni

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Turista tedesco di 71 anni trovato morto in un kayak ribaltato a Capaccio Paestum. Indagini in corso tra ipotesi incidente o malore.

CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) – Una vacanza nel Cilento si è trasformata in dramma per una coppia di turisti tedeschi. Il corpo senza vita di un uomo di 71 anni è stato rinvenuto all’alba di oggi, 4 maggio 2026, alla foce del torrente Capodifiume, in località Licinella, incastrato all’interno del suo kayak ribaltato. L’uomo era uscito nel pomeriggio di ieri a bordo della sua imbarcazione, con l’intento di discendere il corso d’acqua per raggiungere il mare. Non vedendolo rientrare, la moglie ha lanciato l’allarme nella serata di ieri. Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente, proseguendo senza sosta per tutta la notte fino al tragico epilogo nelle prime luci del mattino. Il ritrovamento è avvenuto in via Pertini. Sul posto, a seguito della segnalazione dei Carabinieri, sono intervenuti: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. La squadra fluviale, che ha provveduto alle delicate operazioni di recupero della salma dall’acqua. E, gli agenti della Polizia Municipale e Carabinieri per i rilievi del caso.

KAYAK SI RIBALTA A CAPACCIO, MORTO IL TURISTA TEDESCO: INDAGINI IN CORSO

Il cadavere dell’uomo presenta evidenti ferite al volto. Secondo una prima ricostruzione, è probabile che il settantunenne si sia ribaltato con il kayak, rimanendo poi tragicamente incastrato nel mezzo. La Procura di Salerno ha già disposto l’esame esterno della salma per accertare le cause del decesso. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal fatale incidente causato dalle correnti al malore improvviso che avrebbe fatto perdere all’uomo il controllo dell’imbarcazione.