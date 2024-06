Campi Flegrei: il governo vara il decreto e propone un commissario

1 minuto per la lettura

Il governo ha approvato il decreto sul rischio sismico dei Campi Flegrei: Musumeci propone un commissario straordinario e 900 euro al mese per chi lascia la casa.

ROMA- Il Consiglio dei Ministri quest’oggi, 24 giugno 2024, ha dato il via libera al decreto legge “Campi Flegrei”, un provvedimento urgente per la prevenzione del rischio sismico nell’area vulcanica a ovest di Napoli, colpita da forti scosse di terremoto. Il decreto, come spiegato dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, istituisce un commissario straordinario.

«La gestione degli interventi per i Campi Flegrei non può essere essere affidata alla Regione, ai Comuni o al Dipartimento, ma sarà affidata ad un commissario straordinario che sarà nominato con decreto, su mia proposta, entro 15 giorni». Lo ha annunciato Nello Musumeci. Lo stesso ministro ha spiegato che: «le persone costrette a lasciare la casa nell’area dei Campi Flegrei usufruiscono di un contribuito da 400 a 900 euro a persona al mese, suscettibili di integrazione. Il governo – ha sottolineato – non intende tirare fuori un solo quattrino per le case abusive o le seconde case. Lo ribadisco per evitare di alimentare facili attese». Col decreto, ha aggiunto poi, «scatta – ha concluso- il divieto di realizzare nuove abitazioni per civili, esclusi stabilimenti, opifici e luoghi di lavoro».