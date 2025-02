Alessandro Barbano nuovo direttore editoriale de L’Altravoce dell’Italia-Quotidiano del Sud

1 minuto per la lettura

La Fondazione Mario Dodaro, socio unico della società editrice Edizioni Proposta Sud Srl, ha nominato Alessandro Barbano direttore editoriale dell’Altravoce dell’Italia-Quotidiano del Sud e di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’Economia.

«Barbano ha al suo attivo una quarantennale esperienza nei quotidiani nazionali e locali, che lo ha portato tra l’altro a dirigere il Messaggero, il Riformista, il Corriere dello Sport – Stadio e il Mattino di Napoli. Con il suo incarico si conferma la volontà dell’Editore di valorizzare il ruolo del giornale e la sua identità nel panorama editoriale nazionale»

Alessandro Barbano (Lecce, 26 luglio 1961) è un giornalista, scrittore e docente italiano. È stato direttore de «Il Messaggero», «Il Riformista», «Il Mattino», condirettore del «Corriere dello Sport-Stadio», vicedirettore de «Il Messaggero» e del “Nuovo Quotidiano di Puglia”. Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, giornalista professionista dal 1984, ha alle spalle quarantacinque anni di professione.

Ha insegnato giornalismo in diverse università ed è autore di dieci saggi dedicati al giornalismo e a temi di carattere politico e sociale, tra cui «La gogna», Marsilio 2023; «L’inganno», Marsilio 2022; «Troppi diritti», «Le dieci bugie» e la «Visione», Mondadori 2018-2020, «Dove andremo a finire», Einaudi 2011, Manuale di giornalismo, Laterza 2102. Ha ricevuto per la sua professione premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Bordin per l’informazione giudiziaria, assegnatogli dell’Unione nazionale delle Camere Penali.