Stretta dell’Ue, introdurre obbligo test Covid dalla Cina prima della partenza

L’Ue raccomanda agli Stati membri di rendere obbligatorio il test Covid prima della partenza per chi arriva dalla Cina

BRUXELLES – L’Unione Europea ha raccomandato agli Stati membri di introdurre, per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina, il requisito del test negativo al Covid-19 effettuato non più di 48 ore prima della partenza.

È quanto comunicato dalla presidenza svedese del Consiglio Ue al termine della riunione dell’Ipcr, il meccanismo integrato europeo di risposta alle criside, dedicata ai controlli dei passeggeri in arrivo dalla Cina.

In aggiunta al test Covid prima della partenza promosso dalla Ue, l’IPCR ha anche raccomandato ai passeggeri di indossare mascherine sui voli da e per la Cina.

