1 minuto per la lettura

Leggendo i giornali giornaloni, quelli intesi come autorevoli e obiettivi, ci si percepisce come in un conto alla rovescia verso il baratro del male se non si fa come scrivono i giornali giornaloni, intesi appunto come autorevoli, obiettivi e veritieri. Sennò arrivano le destre. Inutile dire ascoltando in tivù gli approfondimenti chic di casa Cairo e – signora mia – i moniti delle professoresse col cerchietto. Se non si fa come scrivono e come dicono loro in punto di brioche – sennò arrivano le destre – è finita dunque. E il guaio è che lo scrivono e lo dicono perché vedono la fine per loro, esclusivamente per loro, per tutti loro – espressione di puro potere – che nello status quo hanno costruito la pacchia dell’inamovibile sistema autoreferenziale ed esclusivo di chi solo può. Sollecitando nei lettori e negli ascoltatori ­­ il convincimento opposto. Fare tutto il contrario. Sennò resta come sempre la sinistra.