1 minuto per la lettura

La foto di Silvio Berlusconi che fa gli auguri con la bandiera europea, uno scatto diffuso nei giorni scorsi per la Festa dell’Europa, già nel sorriso triste del fotografato è ben più che rivelatrice. Svela, infatti, una posa maoista laddove il condannato – lui – è costretto all’autocritica. Silvio, insomma, festeggia quella stessa Europa che – come ricorda acutamente Fabrizio Falvo – lo cacciò dal governo con una letterina. E questa foto ha ben più che un significato nel significante: se non è potuto restare a Palazzo Chigi un Berlusconi – dal 2011 in Italia non c’è un governo coerente col risultato elettorale – figurarsi se mai potranno arrivare a Palazzo Chigi gli altri del centrodestra. Mai (e poi mai).