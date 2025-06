Trump-show alla Nato che striglia la Spagna: «Per loro dazi doppi»

6 minuti per la lettura

Il presidente Usa Donald Trump riprende le redini della Nato mentre la Spagna si sfila dall’intesa sull’aumento del 5% per la difesa. Nel documento finale non c’è la Russia come «aggressore»

La battuta del giorno riguarda il segretario generale della Nato e il suo whatsapp lusinghiero e adulatorio inviato a Donald Trump. Doveva restare privato, da 48 ore alimenta discussioni più serie e altre più leggere. Non piace che Rutte lo abbia «ringraziato per il 5%, tutto merito tuo» e che lo abbia definito «salvatore». Il tema «autonomia» di Rutte e, quindi, della Nato rispetto agli Usa di Trump ricorre in tutti i punti stampa delle seconda giornata finale del summit Nato al World Forum a L’Aja.

Ma il fatto del giorno è, certamente, Donald Trump. In una conferenza stampa fiume di quasi un’ora, posti in piedi e gente seduta in terra, con la disperazione della sicurezza, il presidente Usa si è definitivamente appropriato del summit Nato facendolo diventare il suo personale summit, organizzato nella vecchia Europa, in cui è stato padrone di casa, ispiratore, regista e maestro di cerimonie finale.

Spazzati via tutti gli altri leader e presidenti ridotti a comparse. Se è stata una strategia concordata per tenere la Casa Bianca salda nell’Alleanza atlantica, con il ruolo che ha sempre avuto – il gendarme del mondo occidentale – la missione è compiuta con successo e allora occorre fare i complimenti al segretario generale, Mark Rutte. E anche agli altri leader europei soprattutto quelli che hanno ottenuto di sventare ciò che più temevano: il disimpegno Usa dalla Nato.

Se, invece, le cose sono un po’ scappate di mano, lo si vedrà presto. Il 9 luglio, ad esempio, data entro la quale dovrà essere presa una decisione sui dazi con l’Unione europea. Il 10% su tutte le merci è l’offerta ancora sul tavolo. Trump non andrà a Bruxelles dove oggi inizia il Consiglio europeo e dove i dazi saranno il cuore dell’agenda. Era un’occasione di distensione. L’inquilino della Casa Bianca non l’ ha voluta cogliere.

Nella conferenza stampa show, con le comparse ai lati ma un passo indietro – il sottosegretario di Stato Marco Rubio e il sottosegretario alla Difesa Pete Hegseth («vorrei ribattezzarlo sottosegretario alla Guerra ma pare che non sia d’accordo», ha celiato Trump) il tycoon ha raccontato un siparietto accaduto durante la riunione plenaria.

Mentre spiegava, per filo e per segno, come sono andate le cose nell’operazione “Midnight hammer” che ha «terminato la guerra dei 12 giorni» ed è stata «come Hiroshima e Nagasaki» (lo ha ripetuto anche in conferenza stampa e si è gelato il sangue a molti dei presenti, specie tra la stampa giapponese), Trump ha paragonato Israele e l’Iran a dei «bambini che fanno una rissa come fossero a scuola. Come con i bambini li abbiamo allora lasciati fare per un po’ e poi abbiamo detto basta». A quel punto Rutte avrebbe celiato: «E allora il paparino (daddy, ndr) ha dovuto usare parole forti per fermarli».

Ecco, daddy Trump: così la Nato vede il presidente Usa. Una giornalista ha chiesto se «questi bambini (non solo Iran e Israele ma anche i paesi europei, ndr) potranno un giorno fare a meno di lui». Il tycoon non ha dubbio: «Non si potrà mai fare a meno degli Stati Uniti d’America».

Una conferenza stampa show. Shoccante viverla dal vivo perchè il rischio di abituarsi a certe enormità fa rabbrividire. Trump è padrone totale della scena, un misto di hubris e trance agonistica da leader del mondo.

Cerca subito di portare il discorso sulla «incredible and amazing operation» (la Midnight Hammer). In fondo è volato in Europa soprattutto per questo: per essere lusingato e ammirato. Con i due figuranti Rubio e Hegseth sullo sfondo racconta «metro dopo metro, minuto dopo minuto in quella notte senza luna» come sono andate le operazioni, da quando sono partiti i B2 a quando hanno sganciato l’ultima bomba-bunker.

Trump sembra ossessionato da questo racconto ma è l’unico modo che ha per contrastare quello che chiama «il virus delle fake news propalate da Cnn e NYT», ovvero che in realtà non c’è stata alcuna distruzione di siti di uranio e la stessa dinamica dei fatti, chi ha avvisato chi e quando. «Abbiamo distrutto tutto, l’Iran non potrà più avere la bomba atomica, questo è certo», ha ripetuto più volte. I report di intelligence, citati appunto da NYT e Cnn, parlano di «severi danneggiamenti».

Trump: «Là sotto non c’è più nulla, è finito tutto in macerie, tunnel, depositi». Non si fida della sua intelligence? A questa domanda non ha risposto.

Preoccupa che la dichiarazione finale del Summit abbia cancellato la definizione della Russia come «paese aggressore». Quelli che sembrano dettagli lessicali sono, invece, indizi preoccupanti. Per Zelensky e non solo. «E’ vero – ammette Trump – non sono riuscito a chiudere quella guerra in 5 giorni. Ovviamente scherzavo quando lo dicevo. Però in effetti è più difficile di quello che pensavo: Putin è consigliato male, anche Zelensky è più complicato del previsto. Però io sono convinto che si arriverà presto ad una soluzione. L’ho detto anche a Putin quando mi ha chiesto se poteva fare qualcosa per l’Iran. Gli ho detto di darmi una mano con la Russia».

Una giornalista della BBC ucraina riesce a strappare una domanda. «Darà al mio paese i Patriot per combattere?». La giovane donna si commuove, Trump le chiede se il marito è al fronte, lei conferma e allora lui promette: «Ne abbiamo parlato con Zelensky, anche di altre produzioni militari. Vedremo cosa potremo fare, non è facile ma ci proveremo. Intanto, mi saluti suo marito». Il bilaterale con Zelesnky, prima della conferenza stampa show, è andato bene, «meglio di così non poteva», conferma il tycoon spargendo ottimismo sulla fine di quella guerra. Il presidente ucraino ha ottenuto comunque (nell’incontro con i Volenterosi tra cui anche Meloni) la conferma del pieno appoggio europeo, dei finanziamenti e del 18° pacchetto di sanzioni.

«È più importante – ha precisato la premier Meloni a chi le faceva notare che le parole «Russia paese aggressore» sono sparite – che nella dichiarazione finale sia scritto che la Nato sostiene ed è al fianco dell’Ucraina fino a quando è necessario per il raggiungimento di una pace lunga e giusta». Dell’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza si è perso ogni traccia. Ma questo non da oggi.

Ecco, la Nato. Il summit ha certificato la blindatura di Washington nell’Alleanza grazie all’operazione 5%. E alla fine Trump ne è pure lusingato: «Un risultato incredibile, pochi mesi fa la spesa per la difesa era sotto il 2%, adesso raggiungeranno il 5%. Ho passato ore magnifiche con persone molto gentili e riconoscenti. Posso dire che ho cambiato idea rispetto a qualche giorno fa, soprattutto rispetto ai paesi europei che hanno capito l’importanza di doversi difendere. Paesi che mi portano rispetto. Tutti ci ringraziano e allora io dico che noi siamo qui per loro».

L’articolo 5 dell’Alleanza, ovvero la mutua e reciproca difesa in caso di attacco, non è più in discussione. Così vanno le cose nel summit di Trump. Con l’eccezione spagnola, «l’unico paese che non pagherà, molto poco corretta, ma la faremo pagare noi», ha promesso Trump. E questa, tra burle, carezza e iperbole, assomiglia ad una vera minaccia.