I bambini al Sud sono più in sovrappeso che nel resto d’Italia

2 minuti per la lettura

I dati su sovrappeso e obesità del nuovo rapporto dell’Unicef. Campania (43,2%), Molise (37,8%) e Calabria (37,8%) ai primi posti

Sono 37 milioni nel mondo, nel 2022, i bambini e le bambine di età inferiore ai 5 anni e oltre 390 milioni di bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni, in totale 427 milioni, che sono in sovrappeso. Di questi 500mila si contano nel sud Europa.

BAMBINI IN SOVRAPPESO I DATI SUL SUD ITALIA

Nel 2023, in Italia il 28,8% dei bambini e delle bambine fra gli 8 e i 9 anni era in sovrappeso o con obesità: le regioni con il più alto tasso di sovrappeso/obesità sono nel sud Italia con Campania (43,2%), Molise (37,8%) e Calabria (37,8%) ai primi posti, mentre brillano le Provincie Autonome di Bolzano (15,3%) e di Trento (16,5%) e la Valle d’Aosta (19,5%). A livello europeo, l’Italia è al quarto posto per i tassi di sovrappeso/obesità negli under 19, con il 36% per le ragazze e il 43% per i ragazzi.

La “maglia nera” va a Cipro, davanti alla Grecia. Questi dati sono contenuti ne “Il peso è giusto?”, la nuova pubblicazione dell’Unicef, con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), lanciata in occasione della Giornata mondiale dell’Obesità del 4 marzo.

SOVRAPPESO E OBESITÀ CRESCENTE MINACCIA PER LA SALUTE



«Sovrappeso e obesità – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia – rappresentano nuove e crescenti minacce per la salute dei bambini e delle bambine; malnutrizione non significa solo non avere da mangiare a sufficienza, ma anche mangiare in modo errato o malsano. Con la facile accessibilità di cibi poco sani e a basso costo, i bambini e le bambine – soprattutto quelli in condizioni di povertà – non ricevono la dieta nutriente di cui hanno bisogno per una crescita sana».

IL DATO IN EUROPA



Nei paesi a reddito alto e medio-alto, dove vive il 31% di tutti i bambini e le bambine del mondo sotto i 5 anni, è concentrato il 48% di tutti i bambini e le bambine colpiti da sovrappeso. In Europa meridionale nel 2022 erano 500.000 i bambini e le bambine in sovrappeso. In Italia, nel 2023 i bambini e le bambine in sovrappeso erano il 19% e con obesità il 9,8%, inclusi coloro che presentano obesità grave (2,6%), secondo l’ultima indagine del Sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE” dell’Istituto Superiore di Sanità, che – coinvolgendo oltre 50mila bambine/i e altrettante famiglie con campioni rappresentativi – descrive la variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo del peso, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica e di sedentarietà nei bambini e nelle bambine di 8-9 anni