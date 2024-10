5 minuti per la lettura

Si chiama TF 450-RC Edition ed è la prima moto da cross da 450cc progettata in collaborazione con la leggenda del motocross Ricky Carmichael. Le grafiche riprendono in modo evidente il Performance Yellow di Triumph con dettagli bianchi e neri, e includono anche l’iconico numero 4 di Ricky Carmichael. Il design viene ripreso anche nella tabella porta numero, sulle decalcomanie del forcellone su altri dettagli che rendono l’identità di questa moto unica nel suo genere.

“Solo pochi mesi fa, Triumph ha presentato la tanto attesa TF 250-X, la prima moto da cross di Triumph”, spiega Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph. “Ora, con la TF 450-RC, presentiamo il nuovo motore 450cc sviluppato in collaborazione con Ricky Carmichael. La TF 450-RC Edition offre potenza, rigore e affidabilità, un connubio che stabilisce un nuovo riferimento nella categoria. Dedicare la prima 450cc di Triumph a Ricky Carmichael è un vero e proprio tributo a questa leggenda del motocross”.

TRIUMPH TF 450 RC: EROGAZIONE E CURVA DI COPPIA

La TF 450-RC è dotata di un motore monocilindrico SOHC da 450cc pensato per le competizioni. Il cuore è costituito da componenti di altissimo livello, tra cui un pistone Konig in alluminio forgiato, che garantisce superiore resistenza e durata ad alte velocità, oltre alle valvole DelWest in titanio che migliorano il flusso e riducono le masse in movimento. La TF 450-RC presenta un cambio a 5 rapporti, con quickshifter di serie che consente il passaggio senza frizione dalla seconda alla quinta marcia, assicurando un’erogazione di potenza senza interruzioni per massimizzare il rendimento in pista.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

L’airbox e il sistema di aspirazione della TF 450-RC assicurano al motore un volume d’aria elevato e costante, fondamentale per le prestazioni. Il sistema d’aspirazione è abbinato a un filtro aria TwinAir, noto per la sua affidabilità e per l’efficienza di filtraggio. Il cuore del sistema è costituito da un corpo farfallato Dell’orto integrato con un sistema di gestione del motore Athena, che garantisce un’erogazione e una risposta senza paragoni. Questo sistema consente ai piloti di regolare alcuni parametri con estrema precisione, come il controllo di trazione e il launch control tramite l’app per smartphone MX Tune Pro, per adattarsi al meglio anche alle diverse condizioni della pista. La TF 450-RC è dotata inoltre di mappe motore selezionabili, tra cui una mappa personalizzata direttamente da Ricky Carmichael.

IMPIANTO DI SCARICO

Il modello standard è dotato di uno scarico leggero in acciaio inox con risonatore integrato per migliorare il riempimento della camera di combustione e componenti idroformati che ottimizzano il flusso dei gas combusti.

Per i motociclisti più esigenti in termini di prestazioni, tra gli accessori è disponibile uno scarico Akrapovič in titanio, con una mappa motore dedicata per ottimizzare la risposta e la potenza del motore. Questo sistema garantisce un’espulsione efficiente dei gas di scarico, riducendo al minimo la contropressione e migliorando le prestazioni, soprattutto agli alti regimi.

TRIUMPH TF 450 RC: TELAIO IN ALLUMINIO

La nuova TF 450-RC è dotata di un esclusivo telaio in alluminio, progettato per offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni, peso e flessibilità. La spina dorsale del telaio in fusione unica e il design a doppia culla offrono una resistenza ottimale, riducendo al minimo il peso e contribuendo così all’agilità complessiva della moto e alla sua maneggevolezza in pista. La lavorazione artigianale con saldatura manuale, invece, garantisce durata e precisione in ogni dettaglio.

TRIUMPH TF 450 RC: SOSPENSIONI

Le sospensioni KYB AOS della TF 450-RC sono progettate per garantire un assorbimento ed una reattività ottimali. Dotate di un sistema a cartuccia separata (AOS), assicurano uno smorzamento più fluido e costante impedendo l’emulsione dell’olio, con conseguente controllo e stabilità più precisi su vari terreni. A questo si affianca l’ammortizzatore posteriore che consente di regolare con precisione le impostazioni di compressione, estensione e precarico. In questo modo, la sospensione può essere completamente personalizzata in base alle preferenze del pilota e alle diverse condizioni del tracciato, garantendo più maneggevolezza, trazione e comfort.

TRIUMPH TF 450 RC: SICUREZZA E CONTROLLO

La nuova TF 450-RC è dotata di componenti di altissimo livello, come le pinze e le pompe freno Brembo che garantiscono una frenata precisa e reattiva, mentre i dischi Galfer offrono durata e un’eccellente dispersione del calore. Questa combinazione garantisce una frenata fluida e affidabile, anche in condizioni estreme, offrendo sempre ai piloti fiducia e controllo. I cerchi D.I.D DirtStar assicurano resistenza agli urti e stabilità anche nelle condizioni d’uso più impegnative, e sono abbinati a pneumatici Dunlop Geomax MX34 che offrono aderenza e prestazioni ottimali grazie anche alla tecnologia Progressive Cornering Block Technology (PCBT).

TRIUMPH TF 450 RC: DISPONIBILITÀ E PREZZO

La nuova TF 450-RC sarà disponibile a partire da febbraio 2025 al costo di 12.295 euro.