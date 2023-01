Renault presenta Mègane R.S. Ultime in serie limitata

2 minuti per la lettura

ROMA – Megane RS Ultime è l’ultimo modello a recare il logo Renault Sport, in attesa di una storia che continuerà in modo diverso con Alpine. Vanta un design esclusivo che riprende i codici della visual identity di Renault Sport. Doppia losanga che, in questo caso, comprende grafiche specifiche ispirate al design del nuovo logo Renault. Gli stripping si ritrovano su tetto e cofano (tranne per l’opzione con tetto apribile), ma anche su paraurti posteriore, porte e parafanghi.

La carrozzeria comprende parafanghi anteriori più ampi di 60 centimetri, prese d’aria laterali, fari R.S. Vision, scarico centrale, shark antenna, sedile sportivo e diffusore posteriore.

Nell’abitacolo, i sedili sportivi Recaro con rivestimento in Alcantara nero titanio, che comprende anche il monogramma R.S. ricamato, sono forniti di serie. La chiave di identificazione per l’accesso e l’avviamento di Mègane R.S. Ultime riprende i motivi a diamante degli stripping della carrozzeria. Sono previsti battitacco specifici. Vicino al comando della trasmissione, nella parte inferiore della consolle, è apposta una placca metallica numerata per sottolineare l’esclusività di ogni modello.

MEGANE RS ULTIME, GLI EQUIPAGGIAMENTI

L’equipaggiamento comprende tanti elementi specifici di Renault Megane RS ultime e Mègane R.S. Trophy: navigazione con display da 9,3″ e Bose Sound System, Driver display da 10″, telemetria di bordo R.S. Monitor, Adaptive Cruise Control e sistemi di assistenza alle manovre a 360°. L’elenco degli optional si limita all’head-up display al tetto panoramico apribile e al telone di copertura dal design specifico per la gioia dei fan che scelgono questo autentico pezzo da collezione.

Questa serie limitata basata su Mègane R.S. Trophy riprende la motorizzazione 4 cilindri turbo 1.8 con potenza di 300 cv e coppia di 420 Nm, la trasmissione automatica a doppia frizione EDC (per l’Europa) e il differenziale meccanico Torsen consentono di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

È dotata di pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 sviluppati per Mègane R.S. Trophy-R, in questo caso abbinati con cerchi da 19″ Fuji Light e freni Brembo bi-material con pinze rosse. L’avantreno a perni indipendenti, il telaio Cup ribassato, i finecorsa idraulici di compressione e il sistema 4Control a 4 ruote sterzanti le conferiscono un comportamento ultra-sportivo, anche su pista.

In collaborazione con Italpress