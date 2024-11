Hyundai Operation Ghost Farms: al lavoro per ripulire il mare

2 minuti per la lettura

Si chiama “Operation Ghost Farms – Reclaiming Waters” il progetto di pulizia marittima che Hyundai e Healthy Seas hanno svolto nel Golfo di Ambracia. L’ultimo atto di un’iniziativa della durata di un anno per rimuovere i rifiuti dalle acque costiere della Grecia.

HYUNDAI OPERATION GHOST FARMS: LE VARIE FASI

Il progetto ha visto i due partner raccogliere più di 170 tonnellate di rifiuti dai mari. “Sostenendo iniziative come ‘Operation Ghost Farms’, miriamo non solo a ridurre l’inquinamento marino, ma anche a responsabilizzare le comunità locali nella conservazione e nel ripristino dei loro ecosistemi costieri”, ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Siamo onorati di partecipare a questi progetti di grande impatto, che incarnano la dedizione di Hyundai alla vision ‘Progress for Humanity’ e a un futuro più pulito e sostenibile”.

In ottobre, la bonifica di Menidi, sempre in Grecia, si è concentrata sulla rimozione di detriti pericolosi da un allevamento ittico recentemente abbandonato.. I volontari hanno recuperato enormi quantità di scarti e rifiuti, tra cui reti da pesca, boe e anelli galleggianti oltre a una barca parzialmente affondata. A terra, le squadre hanno rimosso ulteriori tipi di rifiuti, come il polistirolo e altri scarti domestici, che rappresentano un rischio per la fauna marina.

HYUNDAI OPERATION GHOST FARMS: LA PAROLA A HEALTHY SEAS

“L’impatto dell’operazione ‘Ghost Farms’ è stato profondo: con ogni operazione di pulizia abbiamo rimosso i rifiuti nocivi dall’acqua”, ha dichiarato Veronika Mikos, Direttrice di Healthy Seas. “Siamo profondamente grati a Hyundai per la sua dedizione e il suo sostegno continuato anche quest’anno, a dimostrazione dell’impatto che possiamo ottenere attraverso valori condivisi”.

UN RICICLAGGIO UTILE

I materiali raccolti, comprese le reti da pesca, vengono trattati per il riciclaggio. Healthy Seas invia le reti adatte al riciclo ad Aquafil per essere trasformate in nylon rigenerato ECONYL®, utilizzato in prodotti come i tappetini delle auto elettriche di Hyundai vendute in Europa. Questo approccio circolare ai rifiuti illustra la dedizione di Hyundai alle pratiche sostenibili. Altri materiali recuperati vengono indirizzati a strutture di riciclaggio locali, tra cui un’impresa edile che riutilizza gli oggetti recuperabili, sostenendo ulteriormente un modello di gestione circolare dei rifiuti.