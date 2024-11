smart #1 Pure e Pure+: ecco le nuove entry level

2 minuti per la lettura

La smart #1 amplia la propria gamma con le due nuove versioni di ingresso Pure e Pure+ full elettric. La prima è dotata di una batteria da 49 kWh, mentre la Pure+ di 66 kWh. Questo si traduce in un’autonomia di 310 chilometri per la Pure e di 420 chilometri per la sPure+. Come tutte le versioni della gamma, anche questi due nuovi modelli possono essere ricaricati in condizioni ottimali dal 10 all’80 percento in soli 30 minuti tramite ricarica rapida (DC).

DESIGN

Il design delle smart #1 Pure e Pure+ è ricco di dettagli distintivi. Le maniglie delle porte a scomparsa e le porte senza cornice, caratteristiche iconica della smart #1, sottolineano il posizionamento premium. I fari CyberSparks LED con abbaglianti automatici e i quattro sensori di parcheggio posteriori assicurano invece praticità e confort. Entrambe le varianti sono equipaggiate con cerchi in lega aerodinamici da 18 pollici, nello stile classico di smart. Ed entrambe le versioni sono disponibili nei 3 colori metallizzati (meta black, cyber silver, digital white), tutti compresi nel prezzo.

INTERNI

All’interno, un display centrale da 12,8 pollici in Full HD e un quadro strumenti digitale da 9,2 pollici anch’esso in Full HD completano la plancia rivestita in tessuto garantendo un’interazione ideale e funzioni di connettività avanzate. I sedili premium in tessuto assicurano un alto livello di comfort, specialmente durante i viaggi più lunghi. Le funzionalità integrate nel sistema di assistenza alla guida avanzato (ADAS), come il sistema smart pilot assist e l’Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione Stop & Go, supportano una guida confortevole e sicura in tutte le situazioni di traffico.

SMART #1 PURE e PURE+

La smart #1 Pure è disponibile a partire da 35.045 euro iva inclusa, mentre la smart #1 Pure+ con una batteria più capiente e funzionalità essenziali è offerta a 40.045 euro iva inclusa.