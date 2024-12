GranTurismo 110 Anniversario: Maserati festeggia così …

1 minuto per la lettura

In casa Maserati le feste di compleanno le celebrano così. Con un bel modello speciale battezzato “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO” e di cui ne verranno realizzati solo 110 esemplari, tanti quante le candeline da spengere sulla torta. “Maserati GranTurismo è molto più di un’auto: è un’icona, uno stile di vita che incarna perfettamente lo spirito del brand, un modello in grado di unire prestazioni sportive a comfort adatti alle lunghe percorrenze e lusso”, dicono alla casa madre.

MASERATI GRANTURISMO 110 ANNIVERSARIO: CARATTERSTICHE

La vettura sarà disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ciascuna: la prima in Rame Folgore, la seconda nell’esclusivo Blu Inchiostro. Entrambe con finiture dedicate, cerchi speciali con dettagli “black and copper” e interni in denim o Econyl nero e cuciture color rame o blu. Il tutto con un logo creato esclusivamente per l’anniversario. Il Tridente, seguito dai numeri “110” con una speciale inclinazione, è posizionato sul montante C e vuole rappresenta il dinamismo e la capacità di innovazione del marchio nei suoi 110 anni di storia.

STESSO LOGO SULLA MONOPOSTO ELETTRICA TIPO FOLGORE

Lo stesso logo della Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO sarà presente anche su un’altra vettura di grande importanza per il marchio: la monoposto elettrica Tipo Folgore che prenderà parte alla prima gara della Stagione 11 della massima serie completamente elettrica, l’ABB FIA Formula E World Championship, a San Paolo, in Brasile, il 7 dicembre. La monoposto scenderà in pista con la nuova livrea blu e oro rosa, impreziosita per l’appunto dal logo tributo 110 accanto all’abitacolo.