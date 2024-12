Abbandono di animali: si rischia fino a 7 anni di carcere

2 minuti per la lettura

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Da sabato 14 dicembre tutti gli automobilisti saranno tenuti a rispettare le nuove norme, norme che prevedono un forte inasprimento delle sanzioni in caso di guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Non da meno è però la nuova – e sacrosanta – norma che punisce severamente chi abbandona un gatto a un cane in strada. Un reato già adesso contemplato dall’articolo 727 del Codice Penale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

NUOVO CODICE DELLA STRADA: ANCHE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Il nuovo Codice della Strada, oltre a quanto stabilito dal Codice Penale, prevede però anche la sospensione della patente per un periodo di tempo che va da sei mesi a un anno, andando di fatto a modificare il suddetto art. 727 del Codice Penale in questo modo:

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno”.

LEGGI ANCHE: Il nuovo Codice della Strada è legge: ecco le novità



FINO A 7 ANNI D CARCERE

Ma c’è di più, e questo di più non è poco. La riforma del Codice della Strada andrà a toccare anche l’articolo 589-bis del Codice Penale, articolo che punisce l’omicidio stradale. Di conseguenza se l’animale abbandonato sarà la causa di un incidente mortale, il trasgressore rischierà fino a sette anni di carcere: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte”. Occhio dunque, tralasciando il fatto che abbandonare il proprio animale domestico per strada è un atto incivile e vigliacco.