La Ford Mustang GTD  fa il record sul Nürburgring

Per tutti esiste una prima volta, perfino per una macchina come la Ford Mustang GTD, entrata in questi giorni nella storia per essere la prima vettura americana ad aver girato in meno di sette minuti sul Nürburgring Nordschleife, il leggendario circuito tedesco considerato il banco di prova per le auto sportive.

Il pilota Dirk Müller del team Multimatic Motorsports ha portato la Mustang GTD da 815 Cv a segnare un tempo ufficialmente certificato di 6:57.685 sull’Inferno Verde. Si tratta del quinto tempo più veloce mai registrato da un’auto sportiva di serie, secondo i record ufficiali del Nürburgring; senza contare che Mustang GTD entra a far parte dell’esclusivo club delle sei vetture di serie capaci di infrangere la barriera dei sette minuti.

LA PAROLA AL CEO DI FORD

Questo risultato corona l’obiettivo annunciato dal Ceo di Ford Jim Farley in occasione del debutto di Mustang GTD nell’agosto 2023. “Il team che ha sviluppato Mustang GTD ha capitalizzato decenni di esperienza sui circuiti di tutto il mondo per progettare una Mustang in grado di competere con le migliori supercar”, ha dichiarato Farley. “Siamo orgogliosi di essere la prima casa automobilistica americana con un’auto in grado di fare un giro del Nürburgring in meno di sette minuti, ma non siamo soddisfatti. Sappiamo che Mustang GTD ha ancora del potenziale inespresso. Torneremo.”

IL RACCONTO IN UN VIDEO

Il successo di Mustang GTD al Nürburgring è il frutto della dedizione di un team di ingegneri e designer che hanno lavorato instancabilmente per due anni per trasformare la Mustang GT3 da corsa nella prima Mustang supercar di sempre. La loro storia è raccontata nel documentario The Road To The Ring, che offre uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo e dei test di Mustang GTD, dai circuiti americani come Sebring, fino alle sessioni di collaudo al Nürburgring. Nel film, Farley, Müller, il Chief Technical Officer di Multimatic Larry Holt, il Chief Program Engineer di Mustang GTD Greg Goodall e il Design Manager di Mustang GTD Anthony Colard, insieme ad altri membri del team Ford e Multimatic, condividono la loro esperienza e le emozioni vissute durante questa incredibile sfida.

VAI AL VIDEO

CARATTERISTICHE DELLA MUSTANG GTD

Mustang GTD beneficia di quanto il team Ford Performance Motorsports e Multimatic Motorsports abbiano appreso dal programma Mustang GT3, soprattutto per quanto riguarda l’aerodinamica e l’assetto per circuiti come quello del Nürburgring. Tra le tecnologie chiave che hanno contribuito a questo risultato, ci sono i freni carboceramici, l’aerodinamica attiva, la sovralimentazione, le sospensioni semi-attive e la carrozzeria in fibra di carbonio, caratteristica delle auto che competono nella categoria GT3. La Mustang GTD che ha completato il giro sotto i sette minuti pur essendo una vettura di produzione di serie, è stata equipaggiata con i dispositivi di sicurezza richiesti dal Nürburgring, tra cui un sedile da competizione con cinture a cinque punti e un roll cage.