Aperti gli ordini della Fiat Grande Panda

Fiat apre gli ordini per la Grande Panda. Il nuovo modello, che poco ha a che fare con la vecchia Pandina record di vendite negli anni ’80 e ’90, può ospitare fino a cinque persone in totale comfort, grazie al sapiente utilizzo dello spazio. Tutta un’altra storia insomma rispetto al passato, anche perché le versioni e gli allestimenti sono stati pensati per accontentare quanto più possibile le esigenze di una clientela variopinta. Oltre a vantare un bagagliaio da 412 litri, la Grande Panda viene messa a listino sia con motorizzazione Ibrida che elettrica.

GRANDE PANDA IBRIDA

La versione ibrida è equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri, da 100 Cv, una batteria Li-ion da 48 volt. A ciò si aggiunge una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce (eDCT), che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. Tutti questi componenti lavorano in sinergia, elevando le prestazioni a un livello superiore. L’ulteriore potenza elettrica migliora la flessibilità a bassi regimi e durante l’accelerazione, garantendo partenze fluide e silenziose, con transizioni reattive. Inoltre, questa tecnologia consente il recupero di energia durante la decelerazione.

Il motore ibrido offre numerosi vantaggi, tra cui la funzione e-launch. Questa funzione checonsente di partire in modalità completamente elettrica, garantendo un avvio silenzioso senza consumo di benzina. Allo stesso modo, il motore elettrico aumenta l’efficienza e la dinamicità del veicolo, permettendo al motore termico di spegnersi in determinate situazioni. Questo accade quando si guida in città o su strade extraurbane con una guida fluida, offrendo fino a 1 km di autonomia elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h. La funzione si attiva anche in condizioni di veleggiamento, su strade pianeggianti o in discesa, quando il conducente rilascia l’acceleratore.

La funzione e-creeping, che utilizza esclusivamente l’energia elettrica, è pensata per movimenti brevi senza premere l’acceleratore e per parcheggiare in modalità completamente elettrica. I benefici di questa tecnologia sono immediati: consumi ridotti, maggiore rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, maggiore comfort e un’esperienza di guida più piacevole. Tutti questi vantaggi sono resi possibili anche grazie alla trasmissione a doppia frizione e alla reattività del powertrain.

GRANDE PANDA ELETTRICA

Con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 Cv), la Grande Panda elettrica offre un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato. La velocità massima è di 132 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 11 secondi). Il nuovo modello globale è dotato di una porta di ricarica rapida DC standard, che offre una potenza di ricarica di 100 kW, completando una carica in soli 27 minuti. Inoltre, prima auto sul mercato, è dotata di un cavo AC integrato e retrattile nella parte anteriore (oltre alla porta di ricarica posteriore), capace di ricaricare fino a 7 kW, completando una carica dal 20% all’80% in 4 ore e 20 minuti. In alternativa, su richiesta del cliente, è disponibile una porta di ricarica posteriore da 11 kW, con un tempo di ricarica dal 20% all’80% di 2 ore e 50 minuti.

RICARICARE E’ FACILE

Il cavo di ricarica retrattile è una caratteristica unica nel settore automobilistico. Un’idea semplice che risponde alla domanda: perché sporcarsi le mani per ricaricare l’auto e perché occupare spazio nel bagagliaio? Inoltre, semplifica il processo di ricarica grazie al suo design intuitivo e facile da usare. A seconda del mercato, i clienti possono scegliere tra due opzioni di ricarica. Il modello da 11 kW offre velocità di ricarica superiori attraverso la porta posteriore, mentre il modello da 7 kW, con il cavo integrato retrattile, rende la ricarica rapida e comoda grazie alla lunghezza di 4,5 metri, consentendo ai clienti di ricaricare il veicolo con facilità. In entrambi i casi, la Grande Panda può essere ricaricata a casa con una Wallbox da 7 kW, a 1,5 kW o 3 kW con un cavo di ricarica Mode2, oppure in movimento presso stazioni di ricarica DC da 100 kW.

GRANDE PANDA IBRIDA: ALLESTIMENTO E PREZZI

Allestimento Pop

L’allestimento POP è la versione base, essenziale, senza fronzoli: ADAS completi, climatizzatore manuale, strumentazione da 10”, cambio automatico doppia frizione eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB) e, per il comfort del conducente, i servizi connessi tramite la postazione dedicata per smartphone. Questa soluzione offre vantaggi aggiuntivi rispetto alle postazioni base, come l’Autolaunch con tecnologia NFC, che si attiva semplicemente appoggiando il telefono sulla postazione, e il tasto Home, posizionato sulla plancia, che consente di tornare rapidamente alla schermata principale o all’interfaccia dell’applicazione premendo un tasto. Questo permette un rapido passaggio tra diverse funzioni o app mentre si guida.

Allestimento Icon

La configurazione ICON, la versione cuore della gamma, è pensata per offrire un elevato livello di funzionalità moderne, come il sistema di infotainment con schermo da 10,25”, fari e luci posteriori con tecnologia LED. Questa versione consente inoltre di aggiornare la dotazione con due pacchetti: tech e style. Il pacchetto tech comprende il climatizzatore automatico, la navigazione integrata e connessa, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e un caricatore wireless, migliorando comfort, sicurezza e comodità; il pacchetto style include cerchi in lega da 16”, barre portatutto, protezioni sottoscocca e vetri oscurati, per un aspetto più distintivo. Sono inoltre presenti sedili con configurazione 60/40, che offrono flessibilità nell’uso sia dello spazio per i passeggeri che del vano carico, oltre a un bracciolo per il massimo comfort e una plancia rivestita per un look raffinato.

Allestimento La Prima

A completare l’opera ci pensa l’allestimento battezzato LA PRIMA, ossia la versione top di gamma con equipaggiamento completo in cui l’unica scelta è quella del colore per rendere ancora più semplice la configurazione della vettura. Questa versione si distingue per i suoi esclusivi cerchi in lega da 17”, tessuti di alta qualità e il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, con tutti gli equipaggiamenti dei pacchetti tech e style. Questo materiale evidenzia l’impegno del marchio nell’utilizzare materiali innovativi e sostenibili nell’industria automobilistica.

La Grande Panda ibrida ha un prezzo di listino a partire da 18.900 euro nell’allestimento POP, che in occasione del lancio commerciale scende a 16.950 euro in caso di rottamazione e scegliendo la soluzione finanziaria di Stellantis Financial Services Italia.

GRANDE PANDA ELETTRICA, ALLESTIMENTI E PREZZI

Due gli allestimenti: la top di gamma LA PRIMA, completamente equipaggiata, e la RED, un modello più accessibile che si distingue per dettagli di design unici, come le ruote in acciaio bianche da 16” e il logo “RED” sul montante centrale. Nella versione elettrica, la Grande Panda ha un prezzo di listino che parte da 24.900 euro per l’allestimento RED. Anche in questo caso, in occasione del lancio commerciale, questa versione viene offerta a partire da 22.950 euro grazie alla rottamazione ed alla proposta finanziaria di Stellantis Financial Services Italia che consente al cliente, alla scadenza del contratto, di sostituire, tenere oppure restituire la vettura. Non meno importante: la Grande Panda è guidabile in Italia dai neopatentati in tutte le versioni e motorizzazioni.