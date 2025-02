Vision Driving Experience, il futuro secondo Bmw

2 minuti per la lettura

Non aspettate di vederlo girare per strada, perché di un prototipo si tratta. Un nuovo veicolo di prova ad alte prestazioni, BMW Vision Driving Experience, che funge da laboratorio per testare le più avanzate tecnologie di gestione della trazione e della dinamica di guida. Tecnologie sviluppate appositamente per la Neue Klasse, la futura generazione di veicoli che Bmw definisce “Heart of Joy”.

UN TEST ADRENALINICO

Ebbene il prototipo ha messo alla prova le capacità dell’Heart of Joy sul più severo test di durata presso il Bmw Performance Driving Center di Spartanburg, negli Stati Uniti. E l’azienda ha fornito approfondimenti esclusivi sul suo programma di sviluppo per l’esperienza di guida elettrica a bordo della Neue Klasse nell’ambito di una presentazione in anteprima.

IL FUTURO SECONDO BMW

Ogni modello completamente elettrico della Neue Klasse beneficerà della tecnologia Heart of Joy. Il primo modello elettrico di maggiori dimensioni della Neue Klasse entrerà in produzione in serie entro la fine dell’anno nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. L’Heart of Joy introduce una quarta dimensione – il caratteristico piacere di guida di Bmw – che si affianca ai tre pilastri della Neue Klasse (elettrico, digitale e circolare).

“L’Heart of Joy ci consente di elevare il piacere di guida non solo a un livello superiore, ma persino oltre”, afferma Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile dello Sviluppo. “Inoltre, stiamo aumentando ulteriormente l’efficienza e, di conseguenza, l’autonomia, poiché in futuro il guidatore frenerà quasi esclusivamente tramite il recupero di energia. Questo è Efficient Dynamics al quadrato”.

ELABORAZIONE DATI DIECI VOLTE PIÙ VELOCE

L’unità di controllo Heart of Joy per la gestione della trazione, dei freni, della ricarica, del recupero energetico e dello sterzo elabora le informazioni a una velocità dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. Lavorando in sinergia con il software Bmw Dynamic Performance Control, l’Heart of Joy calcola tutte le funzioni dinamiche di guida con un livello di velocità e precisione senza precedenti. Questa unità di controllo è stata sviluppata internamente dalla casa bavarese basandosi su oltre un secolo di esperienza accumulata dai suoi ingegneri nella dinamica di guida. Il Vision Vehicle è in grado di sviluppare 18.000 Newton metri (13.269 lb-ft) di coppia. L’idea alla base di questo approccio è che, se il sistema di controllo è in grado di gestire un’erogazione di potenza così esplosiva, sarà perfettamente in grado di soddisfare con facilità le esigenze della guida quotidiana.

La BMW Vision Driving Experience celebrerà la sua anteprima mondiale ufficiale a Auto Shanghai 2025.