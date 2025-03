Dacia YouClip: a fine mese il verdetto 

2 minuti per la lettura

Manca ormai poco per il verdetto che assegnerà l’appalto a una delle 3 scuole di design selezionate per ideare e realizzare il nuovo accessorio YouClip per Dacia. Ma cos’è YouClip? Lo abbiamo appena detto: un accessorio, o meglio un sistema di accessori da fissare in punti strategici dell’abitacolo per rispondere alle esigenze spesso disattese di conducente e passeggeri. Gli accessori YouClip possono essere spostati nell’abitacolo e cambiare posizione da un modello all’altro. Spring offre 3 punti di aggancio di serie, mentre Bigster, i cui ordini sono stati aperti a gennaio, propone 5 punti di aggancio di serie e 2 punti sui poggiatesta da aggiungere come accessori.

LE SELEZIONI

Ebbene: durante il Salone dell’Auto di Parigi 2024 Dacia ha indetto un concorso con l’obiettivo di far progettare un nuovo accessorio YouClip da usare all’interno dei propri modelli. A gennaio sono state completate le selezioni che hanno visto salire in pole position 3 scuole di design, ognuna con il proprio progetto di YouClip

L’accessorio vincitore sarà stabilito a marzo, dopo la votazione da parte di una giuria di giornalisti europei n occasione dei test drive di Dacia Bigster.

LE SCUOLE DI DESIGN

ENSAAMA, Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, situata nel cuore di Parigi, è un istituto pubblico di istruzione superiore fondato nel 1969. Questa scuola è specializzata in arti applicate e mestieri d’arte.

Rubika è una scuola superiore di creazione digitale specializzata in videogiochi, cinema d’animazione e design industriale con sede in 5 campus: Valenciennes nel Dipartimento dell’Alta Francia, Montbéliard nella regione di Borgogna-Franca Contea, Montreal in Canada, Pune in India e Nairobi in Kenya.

Strate, école de design è una scuola di design industriale francese e un istituto tecnico privato di istruzione superiore specializzato nell’insegnamento delle professioni del design industriale e della prototipizzazione con sede a Sèvres e a Lione.

IL PROGETTO “DOG SET”

Fra i tanti progetti in cantiere vale la pena citarne per lo meno uno, il “Dog Set”, progettato da Garance Probsting (ENSAAMA) per facilitare la vita ai proprietari dei cani in viaggio. Immaginate un un dispositivo composto da: ciotola per nutrire o idratare il cane durante il viaggio, scomparto discreto, staccabile e trasportabile per riporre i sacchetti igienici da usare per passeggiate pulite e responsabili e, infine, gancio multifunzione, ideale per appendere il guinzaglio o la pettorina. Quest’accessorio compendia in sostanza tutto l’essenziale per il cane organizzandolo in un solo posto facilmente accessibile. Può essere fissato nel bagagliaio, dietro la consolle o sui poggiatesta dei passeggeri con l’interfaccia YouClip. Carino, no?

