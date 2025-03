Al via la prevendita della nuova Audi A6 Avant

3 minuti per la lettura

Taglio del nastro per gli ordini della nuova Audi A6 Avant, la familiare basata sull’innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle auto con motore termico anteriore longitudinale. Più lunga di 6 cm (in tutto 4,99 metri) rispetto al modello precedente la nuova station wagon condivide con gli altri modelli Audi basati sulla piattaforma PPC la tecnologia MHEV plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione a vantaggio dell’efficienza.

IL POWERTRAIN GENERATOR (PTG)

Cuore del sistema è il powertrain generator (PTG) – composto da motore elettrico, elettronica di potenza e sistema di raffreddamento dedicato – che lavora in abbinamento a una batteria da 1,7 kWh portando in dote un superiore livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi. E ’in grado di contribuire alla marcia erogando sino a 24 Cv e 230 Nm, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell’energia agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica. In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica garantita dal PTG, mentre in un’ampia gamma di situazioni, ad esempio nella guida urbana a bassa velocità o nel traffico, il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico.



NUOVA AUDI A6 AVANT: TRE POWERTRAIN

Nuova Audi A6 Avant è disponibile con tre powertrain tutti caratterizzati dalla citata tecnologia MHEV plus a 48 Volt. Il motore 2.0 TDI da 204 Cv e 400 Nm, cuore dell’offerta, è proposto con trazione anteriore o integrale quattro ultra, la cui catena cinematica opera in modo particolarmente efficiente attivando la ripartizione della spinta al retrotreno solo quando necessario. Al lancio, al vertice della gamma si colloca il possente V6 3.0 TFSI da 367 Cv e 550 Nm abbinato alla trazione integrale quattro ultra e, optando per il pacchetto Tech PRO, al differenziale sportivo posteriore che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio dell’agilità e del contenimento del sottosterzo.

TELAIO

Sotto il profilo telaistico, nuova Audi A6 Avant è proposta con assetto standard o sportivo. Quest’ultimo, di serie per l’allestimento S line edition, foriero di una riduzione dell’altezza da terra di 20 mm. A un livello superiore, per le varianti quattro sono disponibili a richiesta le sospensioni pneumatiche adattive. In funzione del programma di marcia prescelto, la luce dal suolo si riduce sino a -10 mm a vantaggio dell’aerodinamica e dell’efficienza oppure cresce sino a +20 mm. A completamento della dotazione tecnica, le versioni 4WD possono avvalersi dello sterzo integrale in sostituzione dell’unità di serie a servoassistenza e demoltiplicazione variabili.

INTERNI

Quanto agli interni, ai quali sono dedicati ben 13 pacchetti di personalizzazione, la plancia della nuova A6 Avant si contraddistingue per l’innovativo Audi Digital Stage. Il palcoscenico digitale dei quattro anelli è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento, oltre che dallo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero, di primo equipaggiamento per la versione S line edition.



NUOVA AUDI A6 AVANT: PREZZI

La Nuova Audi A6 Avant, disponibile nelle varianti Business, Business Advanced ed S line edition, raggiungerà le Concessionarie italiane nel secondo trimestre 2025. I prezzi partono da 69.350 euro, con la variante 2.0 TDI quattro 150 kW (204 Cv) S tronic, centrale al mercato italiano, è proposta a partire da 72.250 euro.