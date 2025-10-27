Japan Mobility Show 2025: Tokyo accende i riflettori sull’auto del futuro

1 minuto per la lettura

Dal 30 ottobre al 9 novembre 2025 a Tokyo si terrà la Japan Mobility Show 2025, l’evoluzione dell’ex Tokyo Motor Show, che vedrà espositori mondiali (Toyota, Honda, BMW, BYD, Mercedes-Benz) presentare prototipi, concept e tecnologie per la mobilità futura.

Le principali attrazioni includono aree tematiche dedicate alla mobilità “experience”, camper e veicoli da viaggio. Soprattutto focus sulle tecnologie: auto elettriche, guida autonoma, connettività avanzata. Per il mercato europeo e italiano, la manifestazione giapponese rappresenta un banco-di-prova per le strategie globali dei costruttori: nuovi modelli concepiti in Asia che saranno importati o adattati per l’Europa.

Per i brand europei l’appuntamento è importante: significa monitorare competitor asiatici in azione, osservare come scalano innovazione e velocità di produzione, e capire quando e come tali modelli giungeranno sul nostro mercato. Infine, per gli operatori italiani (importatori, dealer, aftermarket) è un’opportunità per collocare ordini, definire timeline e pianificare la distribuzione nella fase successiva al salone.

Punti chiave sul Japan Mobility Show 2025