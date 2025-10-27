Japan Mobility Show 2025: Tokyo accende i riflettori sull’auto del futuro

1 minuto per la lettura
Dal 30 ottobre al 9 novembre 2025 a Tokyo si terrà la Japan Mobility Show 2025, l’evoluzione dell’ex Tokyo Motor Show, che vedrà espositori mondiali (Toyota, Honda, BMW, BYD, Mercedes-Benz) presentare prototipi, concept e tecnologie per la mobilità futura.
Le principali attrazioni includono aree tematiche dedicate alla mobilità “experience”, camper e veicoli da viaggio. Soprattutto focus sulle tecnologie: auto elettriche, guida autonoma, connettività avanzata. Per il mercato europeo e italiano, la manifestazione giapponese rappresenta un banco-di-prova per le strategie globali dei costruttori: nuovi modelli concepiti in Asia che saranno importati o adattati per l’Europa.
Per i brand europei l’appuntamento è importante: significa monitorare competitor asiatici in azione, osservare come scalano innovazione e velocità di produzione, e capire quando e come tali modelli giungeranno sul nostro mercato. Infine, per gli operatori italiani (importatori, dealer, aftermarket) è un’opportunità per collocare ordini, definire timeline e pianificare la distribuzione nella fase successiva al salone.
Punti chiave sul Japan Mobility Show 2025
- Japan Mobility Show 2025: Tokyo Big Sight, 30 ott – 9 nov 2025.
- Espositori: Toyota, Honda, BMW, BYD, Mercedes-Benz inclusi.
- Focus a livello globale: elettrificazione, guida autonoma, zone mobility, veicoli-servizio.
- Impatto per Europa/Italia: modelli asiatici in rampa di lancio, tempistiche e strategie da aggiornare.
- Opportunità per filiera italiana: aftermarket, distribuzione, tech supply chain e co-branding.
