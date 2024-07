Qmusic Settimana 30-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Si può dire oramai: la hit dell’estate per la Qmusic Chart è “Sesso e Samba”. Al primo posto della classifica numero 30 infatti rimane sempre l’ormai consacrata coppia dell’estate: Tony Effe e Gaia con “Sesso e samba”.

Ma anche Anna con “30°C” non accenna a schiodarsi dalla seconda posizione. Si scambiano invece le altre due coppie dell’estate: Tananai e Annalisa con “Storie brevi” salgono di un gradino e si adagiano alla #3; Rose Villain e Guè invece, perdono una posizione e si piazzano al quarto posto.

Dopo la discesa della scorsa, rimangono invece stabili alla #5 questa settimana Geolier e Ultimo con “L’ultima poesia”. E anche Geolier in solitaria, con “El pibe de oro”, si riconferma al sesto posto. Stessa sorte per i Coma Cose che con “Malavita” non mollano la settima posizione guadagnata nella scorsa classifica. .

“Rossetto e caffè” di Sal da Vinci guadagna una posizione e sale dalla #9 alla #8. Mentre al nono posto si piazzano Alessandra Amoroso e BigMama con “Mezzo rotto”, altro tormentone estivo che entra ufficialmente in top ten e guadagna il titolo di unica nuova entrata della settimana. A chiudere la classifica invece Annalisa con “Sinceramente” che perde ben due posizioni e scivola dall’ottavo al decimo posto.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Sesso e samba – Tony Effe & Gaia – 4,890,195 visualizzazioni 30°C – Anna – 3,079,222 visualizzazioni Storie brevi – Tananai & Annalisa – 2,576,844 visualizzazioni Come un tuono – Rose Villain ft. Guè – 2,481,502 visualizzazioni L’ultima poesia – Geolier e Ultimo – 2,159,424 visualizzazioni El pibe de oro – Geolier – 1,970,036 visualizzazioni Malavita – Coma Cose – 1,814,197 visualizzazioni Rossetto e caffè – Sal da Vinci – 1,541,113 visualizzazioni Mezzo Rotto – Alessandra Amoroso ft. BigMama – 1,525,368 visualizzazioni Sinceramente – Annalisa – 1,343,406 visualizzazioni