Qmusic Settimana 36-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Sal Da Vinci si conferma oramai il re di questa Qmusic Chart ma la vera sorpresa è Anna, che a quasi tre mesi dall’uscita del suo album “vera baddie”, è in continua ascesa e questa settimana occupa ben tre posizioni.

“Rossetto e Caffè” di Sal da Vinci dunque, dopo aver spodestato la scorsa settimana Tony Effe e Gaia, si riconferma al primo posto. Ma anche Anna complica le cose per il duo di “Sesso e samba”: la sua “30°C” guadagna una posizione e si riprende il secondo posto che ha mantenuto per tutta l’estate. Brutto colpo per Tony Effe e Gaia anche da parte di Tananai e Annalisa che guadagnano una posizione e occupano il terzo gradino del podio. “Sesso e samba” dunque, dopo una estate al vertice della classifica, scivola al quarto posto perdendo ben due posizioni.

Al quinto posto ancora lei, Anna, stavolta con “Tt le girlz”, entrata in top ten solo la scorsa settimana e già con 3 posizioni in più. Ed è dunque Anna a creare scompiglio con le prossime 3 posizioni che scivolano di un gradino in effetto domino: dalla #5 alla #6 passa “Mezzo rotto” di Alessandra Amoroso e Big Mama; dalla #6 alla #7 “Come un tuono” di Rose Villain e Gue”; dalla #8 alla #9 “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo.

Rimane stabile e non si schioda dal nono posto guadagnato la scorsa settimana Karol G con “Si antes te hubiera conocido”. E a chiudere la classifica, spodestando Mahmood che esce ufficialmente dalla top ten, ancora una volta Anna. La sua “Bbe” featuring Lazza entra nella top ten dei video più ascoltati su YouTube e YouTube music piazzandosi alla #10.