Ufficiale: Olly rinuncia all’Eurovision, Lucio Corsi rappresenterà l’Italia

Dopo una settimana arriva l’ufficialità: Olly rinuncia all’Eurovision Song Contest, a rappresentare l’Italia sarà Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”

E’ trascorsa una settimana dalla fine del festival di Sanremo e oggi, 22 febbraio 2025, finalmente abbiamo una risposta ufficiale: Olly non parteciperà all’Eurovision. Al suo posto, a rappresentare l’Italia, ci sarà Lucio Corsi.

Subito dopo la proclamazione del vincitore, durante la consueta conferenza stampa, Olly aveva dichiarato di volerci pensare. “Non scherzavo quando dicevo che non mi aspettavo assolutamente la vittoria del Festival. Pertanto non ho pensato ad una eventuale partecipazione all’Eurovision” aveva detto davanti ai giornalisti, chiedendo ai dirigenti Rai di poter riflettere qualche giorno. Il motivo probabilmente erano anche le date dei suoi concerti, per la maggior parte sold-out, in concomitanza con la manifestazione canora europea.

Adesso è arrivata la risposta ufficiale con un post sui social in cui Olly ha parlato a cuore aperto ai suoi fan. “Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti – scrive – la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”.

“Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni. Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie”.

Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi. Faccio un enorme in bocca al lupo a chiunque prenderà il mio posto: la musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di questo anno ne è la prova più sincera. Crederci sempre! Qualcosa sta cambiando ed è sotto agli occhi di tutti”. E conclude: “Vi abbraccio e ci vediamo in tour, Federico”.

Il regolamento vuole che in caso di rinuncia del vincitore del Festival di Sanremo, sia il secondo classificato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. In questo caso, al posto di olly, sarà Lucio Corsi, con il brano “Volevo essere un duro” ad andare all’Eurovision. La conferma è arrivata dapprima dalla Rai e successivamente confermata attraverso i suoi canali social dallo stesso artista.

“Ci vediamo all’Eurovision” scrive Corsi. “Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

Quest’anno l’Eurovision Song Contest si terrà dal 13 al 17 maggio 2025 a St. Jakobshalle, un’arena situata a Basilea in Svizzera. Ogni anno il Paese che ospita il contest è il vincitore dell’anno precedente. L’Italia, tra i Paesi fondatori dell’Eurovision, dal 1956 ha vinto tre volte. La prima nel 1964 con “Non ho l’età (per amarti)” di Gigliola Cinquetti. Successivamente nel 1990 con “Insieme: 1992” di Toto Cutugno e in fine nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Måneskin.