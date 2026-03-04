San Marino Song Contest, ecco i primi 10 finalisti

2 minuti per la lettura

Ci sono i primi 10 finalisti per il San Marino Song Contest, oggi intanto prende il via il Dreaming San Marino Song Contest per scegliere gli altri artisti che di uniranno ai Wild Card

Il San Marino Song Contest 2026 accende i motori e svela i primi dieci finalisti che si contenderanno la vittoria nella serata conclusiva del 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. Un appuntamento atteso, che sarà trasmesso in diretta su San Marino Rtv, in streaming su RaiPlay e con copertura radiofonica su Rai Radio 2. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, volto amatissimo della televisione italiana, mentre la direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli.

I dieci artisti annunciati accedono direttamente alla finale del San Marino Song Contest in qualità di Wild Card e rappresentano un mix eclettico di generi, percorsi e nazionalità. Una line up che intreccia pop, dance, cantautorato e contaminazioni internazionali, con nomi che spaziano tra ritorni importanti e protagonisti delle ultime stagioni musicali.

GLI ARTISTI WILD CARD AL SAN MARINO SONG CONTEST

Andreas Habibi ft. Aura (Emirati Arabi Uniti) con All we need is love

Dolcenera (Italia) con My love

Edward Maya ft. William Imolà (Romania/Italia) con Balla

Inis Neziri (Albania) con In My Head

Kelly Joyce (Francia) con Oh la là

L’Orchestraccia (Italia) con Cara madre mia

Molella ft. Maxe (Italia) con Fever

Paolo Belli (Italia) con Bellissima

Rosa Chemical (Italia) con Mammami

Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) con Superstar

LE GIURIE

A decretare l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna sarà una giuria presieduta da Federica Gentile, conduttrice e critica musicale, affiancata da Roberto Sergio, direttore generale Rai e direttore generale Rtv San Marino, Mario Andrea Ettorre, direttore Marketing Siae, Massimo Zanotti, maestro d’orchestra e arrangiatore, e Beppe D’Onghia, produttore e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Un panel che unisce competenze istituzionali e artistiche per una scelta che guarda al respiro europeo.

Grande novità di questa edizione è l’introduzione di una Giuria di Qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. Tre personalità diverse per storia e sensibilità, chiamate a offrire uno sguardo autorevole e indipendente sulle proposte in gara, arricchendo ulteriormente il profilo culturale della manifestazione.

DREAMING SAN MARINO SONG CONTEST

Il percorso verso la finale si sviluppa anche attraverso il Dreaming San Marino Song Contest, il contest internazionale che ha raccolto candidature da tutto il mondo. Le semifinali, in onda oggi e domani, il 4 e 5 marzo su San Marino Rtv, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. I quaranta artisti selezionati si esibiranno in due serate da venti concorrenti ciascuna. Al termine di ogni appuntamento verranno scelti cinque finalisti, per un totale di dieci, che si uniranno alle Wild Card nella sfida decisiva. Il Dreaming Contest è organizzato dalla società di Danny Montesi, referente per San Marino nei rapporti con EBU/Eurovision, e rappresenta il percorso ufficiale di accesso alla competizione.