Il medagliere finale delle Olimpiadi di Milano-Cortina

2 minuti per la lettura

Il medagliere definitivo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia chiude al quarto posto con ben 30 medaglie, record storico per gli azzurri

MILANO – Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si chiudono oggi e l’Italia festeggia il più importante risultato sportivo mai ottenuto nei Giochi invernali: 30 medaglie (GUARDA IL MEDAGLIERE), quando il precedente record era di 20 a Lillehammer 1994. Se a questo si aggiungono i piazzamenti tra il quarto e l’ottavo posto, che sono molto rilevanti ai fini delle classifiche internazionali e dei parametri sportivi, la spedizione risulta di assoluto rilievo e prestigio. Nelle parole del segretario generale del CONI e capo missione ai Giochi italiani, Carlo Mornati, quella azzurra del 2026 è stata “la squadra più forte di sempre”.

L’ANALISI DELLE MEDAGLIE VINTE DALL’ITALIA

Analizzando più nel dettaglio le 30 medaglie italiane, le discipline che hanno raccolto più podi sono state il pattinaggio di velocità e lo sci alpino, con cinque, ma il pattinaggio di velocità ha raccolto il numero più alto di ori, tre, a cui si aggiungono due bronzi. Lo sci alpino invece ha fatto registrare due ori, un argento e due bronzi. Unica altra disciplina a raggiungere i due ori è stato lo slittino, che ha conquistato anche due bronzi, setto numero di medaglie totali (4) anche per lo short track, distribuite in un oro, due argenti e un bronzo.

A quota tre medaglie complessive si collocano il freestyle (1-1-1) e lo snowboard (0-1-2), mentre il biathlon ne ha due, ma una è d’oro e l’altra d’argento. Due sono arrivate anche dallo sci di fondo, entrambe bronzi. Le ultime due discipline a fare medaglia, con un bronzo ciascuna, sono state il pattinaggio di figura e il curling. Complessivamente quindi l’Italia ha mandato a medaglia atleti in dieci discipline su 16 presenti, a dimostrazione della profondità del movimento e dell’attenzione anche a sport più recenti.

Le discipline nelle quali il Team Italia ha saputo vincere almeno una medaglia di ogni colore sono tre: sci alpino (2-1-2), short track (1-2-1) e freestyle (1-1-1). Se invece dovessimo comporre un medagliere delle discipline che hanno portato successi azzurri, secondo i criteri del CIO, al primo posto ci sarebbe il pattinaggio di velocità (3-0-2), seguito dallo sci alpino (2-1-2) e dallo slittino (2-0-2), lasciando in questo modo al quarto posto lo short track (1-2-1).

IL MEDAGLIERE UFFICIALE DELLE OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA