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Nations League, Mancini divide il gruppo, dieci azzurri non partono per la Turchia

| 27 Settembre 2026 09:14 | 0 commenti

Roberto Mancini

Roberto Mancini

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La Nazionale di calcio si prepara alla seconda sfida di Nations League contro la Turchia, in vista dei prossimi incontri, però, Mancini separa il gruppo e 10 giocatori restano in Italia per allenamenti specifici

FIRENZE – La Nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera, 28 settembre 2026, all’Atatùrk Spor Kompleksi affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League.

Con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e di nuovo contro la nazionale turca a Bologna e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento in Turchia, il ct Roberto Mancini ha deciso di organizzare un programma di allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonchè di quello medico-fisioterapico.

Il resto della squadra, invece, partirà alla volta della Turchia per tentare di rimettere in piedi la propria partecipazione alla Nations League dopo la sconfitta rimediata alla prima partita della manifestazione disputata all’Olimpico contro il Belgio.

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