Al via da Roma il rally dei veicoli elettrici sulla via della seta, tappa ad Astana

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Al via a Roma il rally dei veicoli elettrici: “Come ai tempi dei viaggi di Marco Polo, il Kazakhstan continua ancora oggi a essere un punto d’incontro tra numerose culture, civiltà e religioni”, ha detto l’ambasciatore Yerbolat Sembayev

È stato inaugurato a Roma il rally automobilistico “Marco Polo: il percorso verso la pace, la cultura e lo sviluppo sostenibile”, organizzato dal professore della Columbia University Jeffrey Sachs e dal managing partner di M31 Capital Patrick Zhong. Lo riferisce l’ambasciata kazakha a Roma. Una carovana di 13 veicoli elettrici forniti dalla casa automobilistica cinese Byd percorrerà circa 15 mila chilometri in 43 giorni, attraversando Serbia, Croazia, Turchia, Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan e Uzbekistan, per concludere il viaggio a Hong Kong. All’iniziativa ha partecipato l’ambasciatore del Kazakhstan in Italia, Yerbolat Sembayev, che ha sottolineato come una parte significativa degli itinerari dell’antica Via della seta attraversi il territorio kazakho. “Come ai tempi dei viaggi di Marco Polo, il Kazakhstan continua ancora oggi a essere un punto d’incontro tra numerose culture, civiltà e religioni”, ha dichiarato il diplomatico.

Sachs ha osservato che l’iniziativa ricorda come il cammino verso la pace e lo sviluppo sostenibile passi attraverso il dialogo e la cooperazione tra popoli e Paesi. “L’antica Via della seta non era soltanto una rotta commerciale, ma anche una via di scambio di conoscenze, culture e amicizia. Oggi quello spirito è più necessario che mai”, ha affermato. Zhong ha definito la spedizione un tentativo di far rivivere lo spirito della Via della Seta attraverso l’interazione umana e il dialogo, con l’obiettivo di esplorare come i legami secolari tra Europa e Asia possano contribuire alla costruzione di un futuro comune fondato sulla pace e sullo sviluppo sostenibile.