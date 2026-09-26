Formula 1 2026, a Baku trionfa Russell davanti a Verstappen e Hadjar, quarta e sesta le Ferrari

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Formula 1 2026, George Russell completa il suo weekend perfetto e a Baku dopo la pole conquista anche la vittoria finale davanti a Verstappen e Hadjar, solo quarta e sesta le due Ferrari

BAKU (AZERBAIJAN) – George Russell completa il suo personale capolavoro nel fine settimana di Baku e dopo aver ottenuto la pole position conquista anche la vittoria nel Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale con un duello sul centesimo con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli.

L’italiano al vertice della classifica stagionale è arrivato quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire dalla sedicesima posizione. La Red Bull, invece, brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera. Una doppia presenza sul podio che porta la Red Bull in alto dopo le polemiche sulle prestazioni del motore delle scorse ore.

La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista con il gp di Malesia.

Ordine di arrivo completo del Gp di Baku 2026

George Russell — Mercedes Max Verstappen — Red Bull Isack Hadjar — Red Bull Charles Leclerc — Ferrari Kimi Antonelli — Mercedes Lewis Hamilton — Ferrari Arvid Lindblad — Racing Bulls Esteban Ocon — Haas Oliver Bearman — Haas Carlos Sainz — Williams Nico Hülkenberg — Audi Liam Lawson — Racing Bulls Gabriel Bortoleto — Audi Oscar Piastri — McLaren Sergio Perez — Cadillac Valtteri Bottas — Cadillac

Ritirati: Colapinto, Gasly, Norris, Albon, Alonso, Stroll

LA CLASSIFICA MONDIALE DEL CAMPIONATO PILOTI