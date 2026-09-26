Formula 1 2026, a Baku trionfa Russell davanti a Verstappen e Hadjar, quarta e sesta le Ferrari

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Formula 1 2026, George Russell completa il suo weekend perfetto e a Baku dopo la pole conquista anche la vittoria finale davanti a Verstappen e Hadjar, solo quarta e sesta le due Ferrari
BAKU (AZERBAIJAN) – George Russell completa il suo personale capolavoro nel fine settimana di Baku e dopo aver ottenuto la pole position conquista anche la vittoria nel Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale con un duello sul centesimo con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli.
L’italiano al vertice della classifica stagionale è arrivato quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire dalla sedicesima posizione. La Red Bull, invece, brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera. Una doppia presenza sul podio che porta la Red Bull in alto dopo le polemiche sulle prestazioni del motore delle scorse ore.
La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista con il gp di Malesia.
Ordine di arrivo completo del Gp di Baku 2026
- George Russell — Mercedes
- Max Verstappen — Red Bull
- Isack Hadjar — Red Bull
- Charles Leclerc — Ferrari
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Esteban Ocon — Haas
- Oliver Bearman — Haas
- Carlos Sainz — Williams
- Nico Hülkenberg — Audi
- Liam Lawson — Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Oscar Piastri — McLaren
- Sergio Perez — Cadillac
- Valtteri Bottas — Cadillac
Ritirati: Colapinto, Gasly, Norris, Albon, Alonso, Stroll
LA CLASSIFICA MONDIALE DEL CAMPIONATO PILOTI
- 1 Kimi ANTONELLI Mercedes 292
- 2 George RUSSELL Mercedes 211
- 3 Lewis HAMILTON Ferrari 191
- 4 Lando NORRIS McLaren 186
- 5 Charles LECLERC Ferrari 167
- 6 Max VERSTAPPEN Red Bull 145
- 7 Oscar PIASTRI McLaren 120
- 8 Isack HADJAR Red Bull 71
- 9 Liam LAWSON Red Bull 59
- 10 Pierre GASLY Alpine 41
- 11 Arvid LINDBLAD VCARB 31
- 12 Franco COLAPINTO Alpine 27
- 13 Oliver BEARMAN Haas 18
- 14 Gabriel BORTOLETO Audi 10
- 15 Nico HULKENBERG Audi 7
- 16 Carlos SAINZ Williams 6
- 17 Alexander ALBON Williams 5
- 18 Fernando ALONSO Aston Martin 3
- 19 Esteban OCON Haas 3
- 20 Yuki TSUNODA VCARB 1
- 21 Sergio PEREZ Cadillac 0
- 22 Lance STROLL Aston Martin 0
- 23 Valtteri BOTTAS Cadillac 0
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