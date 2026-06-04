Canosa, assalto al bancomat con esplosione e chiodi sulla strada

1 minuto per la lettura

A Canosa, assalto di quattro persone al bancomat con esplosione, sono fuggiti lanciando chiodi a quattro punte sulla strada.

CANOSA DI PUGLIA (BARI) — Un risveglio nel caos quello di questa mattina, 4 giugno 2026, a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Pochi minuti prima delle cinque, un commando ha preso di mira la filiale della banca Credem situata in via Kennedy, facendo esplodere lo sportello bancomat. La potente deflagrazione ha sventrato e pesantemente danneggiato la struttura esterna dell’istituto di credito, svegliando i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire è stato un gruppo composto da almeno quattro persone, tutte con il volto coperto.

I malviventi sono stati sorpresi in flagrante da un vigilante di un istituto privato. Tra la guardia giurata e i componenti della banda c’è stato un concitato scambio di minacce, subito prima che i quattro salissero a bordo di un’auto scura per fuggire a forte velocità.

PRIMA L’ASSALTO AL BANCOMAT CON L’ESPLOSIONE E POI CHIODI A QUATTRO PUNTE SULL’ASFALTO DI CANOSA

Per assicurarsi la fuga ed evitare l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine, i criminali avevano pianificato l’azione nei minimi dettagli, blindando l’area circostante. Sulla strada della banca, via Kennedy, e su un tratto della via precedente, via Corsica, la banda ha infatti sparso numerosi chiodi a quattro punte per bloccare le auto della polizia e i passanti.

Al momento non è ancora stato reso noto se i ladri siano riusciti a asportare il denaro contante contenuto nel dispositivo blindato. Sul caso e sulla dinamica del colpo indaga la polizia, che ha già avviato i rilievi ed esaminerà i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.