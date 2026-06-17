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Ex Ilva, Decaro: «Decarbonizzazione e reindustrializzazione per garantire lavoro». La Regione Puglia e i sindacati si sono confrontati sulla crisi dell’ex Ilva, chiedendo tutela occupazionale e decarbonizzazione per Taranto.

BARI — Una strategia industriale chiara per garantire la continuità produttiva, la salvaguardia totale dei livelli occupazionali attraverso misure straordinarie e una decarbonizzazione che sia volano di sviluppo e non sinonimo di fragilità sociale. Sono i punti fermi emersi dall’incontro convocato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, svoltosi alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, e del presidente della Task Force Occupazione, Leo Caroli. Il tavolo, richiesto con urgenza dalle organizzazioni sindacali del territorio tarantino, rientra nell’ambito del percorso di ascolto e confronto promosso stabilmente dalla Regione sulla complessa crisi di Acciaierie d’Italia (ex Ilva).

LA PIATTAFORMA DI COMUNITÀ DEI SINDACATI

Durante il confronto, i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito la necessità impellente di affiancare al delicato processo di riconversione ambientale un più ampio programma di rilancio economico e produttivo dell’area ionica. La delegazione sindacale ha presentato per l’occasione una vera e propria “piattaforma rivendicativa di comunità” per il rilancio di Taranto. L’obiettivo condiviso con la Regione Puglia è quello di edificare una prospettiva duratura fondata sulla realizzazione di una nuova siderurgia sostenibile, legata a un articolato piano di reindustrializzazione capace di attrarre investimenti privati, diversificare il sistema produttivo locale e sanare la coesione sociale del territorio.

Ex Ilva, IL PRESIDENTE DECARO: «DECARBONIZZAZIONE PUNTO DI PARTENZA, NON FRAGILITÀ SOCIALE»

A margine del tavolo istituzionale, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha espresso la totale vicinanza dell’ente alle rivendicazioni dei lavoratori, chiedendo a gran voce la fine della prolungata fase di stallo: “Abbiamo ascoltato con attenzione le organizzazioni sindacali e raccolto le loro preoccupazioni e proposte. Taranto non può continuare a vivere in una condizione di incertezza. Serve una visione industriale chiara che garantisca continuità produttiva, tutela del lavoro e una transizione verso una siderurgia pienamente compatibile con gli obiettivi ambientali. La decarbonizzazione deve essere il punto di partenza di una nuova stagione di sviluppo e innovazione, non un fattore di ulteriore fragilità sociale”.

Il governatore ha poi allargato lo sguardo al tessuto cittadino, slegando il futuro di Taranto dalla sola monocultura dell’acciaio: “Accanto alla trasformazione del comparto siderurgico è indispensabile costruire un percorso concreto di reindustrializzazione che ampli la base produttiva del territorio, attragga nuovi investimenti e crei opportunità di lavoro stabili e qualificate. Taranto ha bisogno di un progetto di futuro che tenga insieme occupazione, salute, ambiente e sviluppo. Una transizione giusta significa non lasciare indietro nessuno: per questo il processo di decarbonizzazione deve procedere insieme alla tutela dei lavoratori e alla creazione di nuove prospettive per le giovani generazioni e per l’intera comunità tarantina”.

L’ASSESSORE DI SCIASCIO: «ALLINEATI VERSO IL TAVOLO NAZIONALE»

Sulla stessa linea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, che ha lodato il metodo della concertazione e annunciato i prossimi passi operativi in vista dei futuri tavoli governativi a Roma: “L’incontro di oggi conferma un metodo di lavoro che intendiamo portare avanti, fondato sul confronto costante tra istituzioni e organizzazioni sindacali. Ci siamo impegnati a ritrovarci nuovamente prima del prossimo confronto istituzionale nazionale, per favorire il massimo allineamento possibile tra le istanze del territorio e le posizioni che saranno rappresentate nei tavoli decisionali”.

Di Sciascio ha infine promosso a pieni voti il documento programmatico consegnato dalle sigle sindacali: “Nel corso della riunione le organizzazioni sindacali hanno presentato una piattaforma rivendicativa di comunità per il rilancio di Taranto, un contributo che riteniamo particolarmente significativo perché affronta la vertenza non soltanto dal punto di vista industriale e occupazionale, ma in una prospettiva più ampia di sviluppo del territorio. I prossimi incontri ci permetteranno di approfondire i contenuti della piattaforma che certamente offre spunti interessanti proprio per il suo respiro strategico e per l’attenzione rivolta al futuro di Taranto e della sua comunità. Su queste basi continueremo il confronto, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una prospettiva di sviluppo stabile e sostenibile per il territorio”.