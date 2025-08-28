Bitonto, cadavere di un uomo trovato in strada: disposta l’autopsia

1 minuto per la lettura

Bitonto, cadavere di un 53enne trovato sull’asfalto. Accanto al corpo una bicicletta: indagini in corso. Disposta l’autopsia.

BITONTO (BARI) – Tragedia nella tarda mattinata di ieri (27 agosto) in via Cagnano, a Bitonto (Bari): il corpo senza vita di un uomo di 53 anni, Arcangelo Barbone, è stato ritrovato sull’asfalto dopo una segnalazione al 118. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e hanno immediatamente allertato la polizia.

Bitonto, cadavere di un uomo trovato in strada

La vittima presentava ferite alla testa. Poco distante dal cadavere gli agenti hanno rinvenuto una bicicletta: non si esclude che appartenesse all’uomo e che la morte possa essere stata provocata da una caduta accidentale. Tuttavia, gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non tralasciano altre piste. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli uomini del commissariato cittadino per i rilievi. La procura di Bari ha disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Saranno le prossime ore e gli esiti dell’esame medico-legale a fare luce su una vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero.