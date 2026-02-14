Bitonto, schianto fatale, auto contro albero, muore un 17enne

1 minuto per la lettura

Incidente mortale a Bitonto (Bari): un ragazzo di 17 anni perde la vita dopo lo schianto di un’auto contro un albero. Feriti i due amici che viaggiano con lui, di 17 e 19 anni

Una notte di svago si è trasformata in tragedia sulle strade del Barese. Il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2026 a Bitonto è di un morto e due feriti gravi. A perdere la vita è stato un ragazzo di soli 17 anni, vittima del violentissimo impatto che ha distrutto l’auto sulla quale viaggiava insieme a due amici.

SCONTRO MORTALE A BITONTO, LA DINAMICA

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo è improvvisamente finito fuori strada, terminando la sua corsa con un impatto frontale contro un albero situato a bordo carreggiata. Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

IMPATTO FATALE CONTRO UN ALBERO, UN MORTO E DUE FERITI

Oltre alla vittima, nell’abitacolo erano presenti altri due ragazzi, rimasti feriti nello scontro:

Un 17enne, che ha riportato diversi politraumi, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova attualmente sotto osservazione.

Un 19enne, trasferito dai soccorritori all’ospedale Di Venere di Carbonara.

INCIDENTE MORTALE, INDAGINI IN CORSO



I Carabinieri della compagnia locale hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta traiettoria dell’auto e determinare eventuali responsabilità o fattori esterni (come l’asfalto viscido o un guasto meccanico) che potrebbero aver causato l’uscita di strada. La comunità di Bitonto si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questo momento di immenso dolore.