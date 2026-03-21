Modugno, precipita dal tetto di un capannone: morto operaio 30enne

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Modugno, operaio trentenne di Andria è morto precipitando dal tetto di un capannone. Lo Spesal e la Procura indagano sulla sicurezza sul lavoro.

MODUGNO (BARI) – Un’altra giovane vita spezzata sul luogo di lavoro. Questa mattina, 21 marzo 2026, la zona industriale di Modugno è stata teatro di un drammatico incidente che è costato la vita a un operaio di soli 30 anni, originario di Andria. L’uomo è deceduto sul colpo dopo un volo nel vuoto di circa sei metri. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava sul terrazzo di un capannone industriale per effettuare alcuni interventi di manutenzione o riparazione. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe calpestato una superficie non portante della copertura, che avrebbe ceduto sotto il suo peso. L’impatto con il suolo, avvenuto dopo una caduta da un’altezza considerevole, non gli ha lasciato scampo: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto istantaneamente.

LE INDAGINI SULL’INCIDENTE SUL LAVORO A MODUGNO IN CUI È MORTO UN OPERAIO E GLI ACCERTAMENTI DELLO SPESAL

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Area Metropolitana della Asl di Bari. In qualità di organo tecnico dell’autorità giudiziaria, i tecnici stanno effettuando i rilievi necessari per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e comprendere l’esatta dinamica del cedimento. L’intera area è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Bari, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulle responsabilità.