Pasqua di controlli nel Barese: 10 arresti e 2 chili di droga sequestrata

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Dieci gli arresti effettuati dai carabinieri durante i controlli di Pasqua nel Barese, sequestrato due chili di droga e sei mila persone identificati.

BARI – Un dispiegamento massiccio di forze per garantire la sicurezza durante le festività pasquali. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno tracciato il bilancio di un’operazione di controllo a tappeto che ha interessato l’intero territorio provinciale, portando a risultati significativi sul fronte del contrasto alla criminalità e della sicurezza stradale. L’attività dei militari ha portato all’arresto di dieci persone, colte in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni, gli uomini dell’Arma hanno rimosso dal mercato illegale quasi due chili e mezzo di droga. Non meno incisiva l’azione sulle strade: sono stati 20 gli automobilisti denunciati o segnalati per guida in stato di ebbrezza, sorpresi al volante con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti dalla legge.

CONTROLLI DEI CARABINIERI A PASQUA, ARRESTI E SEQURDTRO DI DROGA: I NUMERI DELL’OPERAZIONE

I dati diffusi dal Comando raccontano un impegno capillare su tutto il territorio barese durante i giorni di festa: 6.000 persone identificate.3.500 veicoli fermati e controllati. 5.000 verifiche effettuate nelle banche dati dell’Arma. 8.000 richieste di intervento pervenute alle centrali operative, tutte evase con tempestività. In una nota stampa, l’Arma ha colto l’occasione per fare il punto anche sul contrasto alla detenzione di armi. Da inizio 2025 a oggi, l’attività investigativa ha portato all’arresto di 50 persone per detenzione illecita di armi (di cui 34 in flagranza) e alla denuncia a piede libero di altri 130 soggetti. «La costante presenza sul territorio e l’intensificazione dei controlli durante i periodi di massima affluenza – spiegano i Carabinieri – restano pilastri fondamentali per garantire la percezione di sicurezza e la legalità nelle nostre comunità».