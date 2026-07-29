Bari, studentessa picchiata al parco: indagati custode bagni e il compagno

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Studentessa di 26 anni picchiata al parco a Bari: indagati per lesioni e rapina la custode dei bagni e il suo compagno

BARI – Due persone indagate dalla procura di Bari per l’aggressione a Giuditta D’Elia. Si tratta dell’addetta alla custodia dei bagni pubblici del Parco Rossani di Bari e del suo compagno. Entrambi sono iscritti nel registro degli indagati della Procura per il pestaggio della studentessa universitaria di 26 anni. L’aggressione è avvenuta giovedì sera nel capoluogo pugliese. Le ipotesi specifiche di reato contestate ai due indagati sono quelle di lesioni gravi e rapina.

Dopo l’identificazione da parte della Polizia locale intervenuta nell’area e la relazione dettagliata presentata alla magistratura, i due sono stati individuati come presunti autori dell’aggressione. A contribuire all’identificazione anche le telecamere di sorveglianza. Al vaglio della Procura competente la posizione di alcuni minorenni che, secondo quanto raccontato dalla vittima, avrebbero partecipato attivamente all’azione violenta.

La studentessa, secondo quanto accertato dai sanitari, ha riportato una frattura scomposta del setto nasale non operabile e l’infrazione della parete dell’orbita oculare. Complessivamente per la ragazza prevista una prognosi di 40 giorni. Le lesioni sono causa dei diversi calci e dei pugni che la ragazza ha ricevuto vicino ai bagni pubblici dell’area verde.