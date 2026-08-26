Incidente a Sannicandro di Bari, auto contro rotatoria: morti padre e figlia 14enne

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Sannicandro di Bari, incidente sulla provinciale 236, auto fuori strada alla rotatoria: morti padre 54enne e figlia 14enne.

SANNICANDRO DI BARI (BARI)– Un terribile incidente stradale ha spezzato due vite nella notte lungo la strada provinciale 236, nei pressi del territorio comunale di Sannicandro di Bari. A perdere la vita sono stati un uomo di 54 anni e la figlia di appena 14 anni, entrambi a bordo dell’unica vettura coinvolta nel drammatico impatto.

LO SCHIANTO ALLA ROTATORIA A SANNICARDO DI BARI E I SOCCORSI

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’automobile viaggiava lungo la provinciale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita autonomamente fuori strada nei pressi di una rotatoria. Un impatto violento che non ha lasciato scampo agli occupanti dell’abitacolo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantaquattrenne e della giovane figlia.

MORTI PADRE E FIGLIA NELL’INCIDENTE A SANNICARDO DI BARI: I RILIEVI DELLE FORZE DELL’ORDINE

I Carabinieri sono giunti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi scientifici e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e stabilire i fattori che hanno causato la perdita di controllo del veicolo, tra cui un possibile malore del conducente, una distrazione o un improvviso ostacolo lungo la carreggiata. La tragedia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale.