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Sparatoria a Bari vecchia, ferito un uomo

| 17 Settembre 2026 09:51 | 0 commenti

Sparatoria a Bari vecchia, ferito un uomo

Bari Vecchia, uomo ferito
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BARI – Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito questa mattina a Bari Vecchia ad una gamba da colpi di arma da fuoco. Non è in pericolo di vita.

L’agguato è stato commesso intorno alle 7 in strada Palazzo di Città, cuore del centro storico.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della Polizia. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Squadra mobile, delle Volanti e della Scientifica.

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