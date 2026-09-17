Sparatoria a Bari vecchia, ferito un uomo

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BARI – Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito questa mattina a Bari Vecchia ad una gamba da colpi di arma da fuoco. Non è in pericolo di vita.
L’agguato è stato commesso intorno alle 7 in strada Palazzo di Città, cuore del centro storico.
Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della Polizia. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Squadra mobile, delle Volanti e della Scientifica.
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