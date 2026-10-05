Travolta e uccisa tra Bisceglie e Corato, identificato il conducente

1 minuto per la lettura

Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Identificato il conducente

Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada provinciale 34, tra Bisceglie e Corato, in provincia di Bari. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri lo hanno successivamente identificato.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 4 ottobre 2026. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la carreggiata per raggiungere una villetta quando è stata investita dalla vettura. L’auto, secondo quanto emerso finora, procedeva ad alta velocità.

L’auto trovata nelle campagne

Dopo aver travolto la 79enne, il conducente avrebbe proseguito la marcia senza prestare assistenza. La vittima è stata trascinata per diversi metri lungo la strada provinciale 34.

I carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno avviato immediatamente le ricerche. Gli investigatori hanno prima individuato l’auto, trovata abbandonata nelle campagne circostanti, e poi sono risaliti alla persona che si trovava alla guida.

Accertamenti su alcol e droga

Nel frattempo, gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare un’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte del conducente. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al momento nei suoi confronti non è stato adottato alcun provvedimento.

La Procura valuta le ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.