Scontro fra tir a Bari, camion sospeso nel vuoto, vivi per miracolo i due conducenti

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Un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, uno scontro tra due tir lungo la statale 16 a Bari e uno è rimasto sospeso nel vuoto, salvi per miracolo i due autisti

BARI – Traffico in tilt ieri pomeriggio, 19 agosto 2026, a Bari all’ingresso della Strada Statale 16, all’altezza di Mungivacca, in direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto due autotreni. Uno dei due è finito fuori strada, rimanendo sospeso nel vuoto. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 20.

La prima squadra è giunta sul posto intorno alle 17 e ha provveduto immediatamente alle operazioni di soccorso dei due conducenti. Entrambi sono di nazionalità straniera: uno, da una prima ricostruzione, sembrerebbe essere di nazionalità ucraina, mentre l’altro albanese. I due autisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario presente sul posto. Da quanto emerso, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Durante le operazioni, inoltre, richiesto l’intervento dello speciale Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei Vigili del Fuoco. Ciò a causa dello sversamento di gasolio sulla strada. Terminate le operazioni di soccorso alle persone, l’intervento è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità.

Impegnate complessivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari. Necessario anche l’impiego di autogru per supportare gli operatori e il personale del soccorso stradale nelle complesse operazioni di rimozione e recupero dei mezzi incidentati. Le operazioni, particolarmente complesse a causa della posizione di uno dei due autotreni, si sono concluse intorno alle ore 20.00, consentendo il completo ripristino della viabilità e il ritorno al normale flusso della circolazione.