Molfetta, si dimettono 13 consiglieri: sciolto il consiglio comunale

2 minuti per la lettura

A Molfetta, 13 consiglieri si dimettono, sciogliendo il Comune. Fine anticipata per la giunta del sindaco Minervini, coinvolto in inchieste.

MOLFETTA (BARI) – L’esperienza amministrativa del sindaco Tommaso Minervini a Molfetta si è conclusa anticipatamente. Tredici consiglieri comunali hanno rassegnato contestualmente le dimissioni davanti al segretario generale del Comune, atto che decreta lo scioglimento immediato dell’assise cittadina. La fine anticipata del mandato arriva a pochi mesi di distanza dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ormai ex primo cittadino, rieletto nel 2022 a capo di una coalizione civica trasversale (comprendente rappresentanti di centrodestra e centrosinistra).

DALL’ARRESTO AL DIVIETO DI DIMORA

Tommaso Minervini era stato arrestato lo scorso 6 giugno nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Trani. L’indagine verteva su presunte irregolarità legate all’affidamento di appalti in cambio di voti. Tre settimane dopo l’arresto, il Tribunale del Riesame aveva revocato gli arresti domiciliari, sostituendo la misura con la sospensione per un anno dall’esercizio di un pubblico ufficio. Successivamente, la sospensione era stata modificata in un divieto di dimora presso i locali di Palazzo di Città. A seguito di queste misure, le funzioni di primo cittadino erano state assunte dal vicesindaco Nicola Piergiovanni, fino all’atto formale delle dimissioni dei consiglieri.

LA REAZIONE DEL M5S: “PERCORSO DIFFICILE”

La notizia è stata commentata dal deputato e coordinatore per la Puglia del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno. Il deputato 5s ha salutato l’atto come l’epilogo di una crisi politica: “Le dimissioni dei tredici consiglieri del comune di Molfetta sono l’ultimo atto di un’esperienza politica. Iniziata con il sindaco Minervini, caratterizzata da un percorso difficile per la città. Un percorso in cui l’incertezza e le vicende che hanno coinvolto il primo cittadino hanno minato l’integrità dell’azione pubblica.” Donno ha ricordato di essersi già interessato alla questione, presentando un’interrogazione al Ministero dell’Interno che evidenziava il rischio di paralisi amministrativa.

“Auspico – ha concluso Donno – che adesso la trasparenza e la legalità possano essere al centro di nuova fase di rinnovamento per il bene del Comune e dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte per garantire la buona politica al fianco delle persone.” Lo scioglimento del Consiglio comunale comporterà la nomina di un Commissario Prefettizio che guiderà l’ente fino alle prossime elezioni amministrative.