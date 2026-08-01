Conversano, arriva l’audioguida del Polo Museale in 47 lingue

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Conversano apre le porte al mondo: arriva l’audioguida multilingue del Polo Museale. Un nuovo strumento digitale per valorizzare il patrimonio culturale cittadino e rendere musei e monumenti sempre più accessibili a visitatori italiani e stranieri.

CONVERSANO (BARI) – Conversano compie un nuovo passo verso il futuro della cultura e del turismo. Nella suggestiva cornice della Pinacoteca Paolo Finoglio è stata presentata ufficialmente la nuova audioguida multilingue del Polo Museale cittadino: un progetto innovativo che amplia le possibilità di conoscenza e fruizione del patrimonio storico-artistico della città, aprendolo a un pubblico sempre più internazionale. Disponibile in 47 lingue, la nuova audioguida rappresenta uno strumento di inclusione e di dialogo culturale senza confini. Attraverso un’esperienza immersiva e accessibile, cittadini, turisti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo potranno conoscere la storia di Conversano, ammirare le sue opere più significative e approfondire il valore dei suoi luoghi simbolo.

Conversano, arriva l’audioguida multilingue del Polo Museale

Un investimento strategico che rafforza il ruolo della città come destinazione culturale di riferimento e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di puntare su innovazione, accoglienza e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. «La nuova audioguida multilingue rappresenta un investimento concreto nella crescita culturale e turistica di Conversano- dichiara il sindaco Giuseppe Lovascio-. Rendere il nostro patrimonio sempre più accessibile significa rafforzare l’identità della città e, allo stesso tempo, aprirla al mondo. È un passo importante che conferma la nostra volontà di innovare, accogliere e dialogare con visitatori provenienti da ogni Paese».

Il primo cittadino sottolinea inoltre il valore internazionale dell’iniziativa: «La cultura è il futuro della comunità e oggi compiamo un avanzamento significativo in questa direzione, “europeizzando” in modo incisivo il nostro polo museale».

La realizzazione del progetto è il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto il gruppo di lavoro del Polo Museale, la Cooperativa Imago, gli Assessorati al Turismo e alla Cultura e tutte le professionalità che hanno contribuito con competenza e impegno alla nascita del nuovo servizio. Con questa nuova tecnologia, Conversano conferma la propria vocazione di città d’arte capace di coniugare memoria e innovazione, trasformando il proprio patrimonio culturale in un’esperienza sempre più aperta, moderna e internazionale.