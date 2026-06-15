L’estate 2026 dell’Arena del Levante a Bari, 23 eventi da giugno a settembre

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Tra musica live e teatro, 23 appuntamenti con ospiti italiani e internazionali animeranno l’estate 2026 dell’Arena del Levante a Bari

BARI – Musica live e teatro, con grandi stelle italiane e internazionali. Ventitré appuntamenti che animeranno l’estate barese. Presentato oggi (15 giugno 2026), nel Centro Direzionale della Fiera del Levante di Bari, il cartellone estivo dell’Arena del Levante, lo spazio outdoor (allestito nell’area 47 del quartiere fieristico) pronto a confermarsi punto di riferimento per l’intrattenimento nel Sud Italia. La rassegna prenderà il via il 23 giugno e si concluderà il 15 settembre.

Il progetto nasce da una forte sinergia tra pubblico e privato. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, insieme ai partner privati del mondo dell’entertainment: Francesco Susca (Musicaeparole e Piemme Eventi), Vincenzo Bellini (Bass Culture) e Marika Vurro (Vurro Concerti). “L’obiettivo era sdoganare la Fiera come contenitore culturale per il territorio”, ha spiegato Gaetano Frulli. “Lavorando insieme e facendo sistema, gli imprenditori hanno dimostrato di saper fare squadra, offrendo alla città un calendario unico e valorizzando il quartiere fieristico”.

IL PROGRAMMA

Il programma spazia tra generi diversi per intercettare ogni fascia di pubblico. Tra i nomi internazionali spiccano David Byrne, che aprirà la stagione il 23 giugno, i Dogstar con Keanu Reeves, lo storico metal dei Judas Priest, gli Skunk Anansie, Marcus Miller, nonché il colosso della musica elettronica Paul Kalkbrenner e il glam rock di Marilyn Manson. Ricchissima la proposta italiana con i Litfiba, il progetto Beat Performing 80’s King Crimson (con Steve Vai), Geolier, i Modà, Elio e le Storie Tese, Alfa, Francesco Gabbani, Tommaso Paradiso, Frah Quintale, Salmo, i Negramaro, Caparezza, Capo Plaza, Tony Boy e Anna.

Lo spazio teatrale ospiterà invece Paolo Ruffini con lo spettacolo “Din Don Down”. “Definire questo metodo di lavoro è un risultato significativo”, ha sottolineato Francesco Susca, evidenziando la solidità del programma nonostante i tempi stretti. Per Vincenzo Bellini l’obiettivo è “lanciare Bari come location di riferimento per il turismo musicale”, mentre Marika Vurro ha espresso soddisfazione per il secondo anno consecutivo di investimenti nell’Arena, sulla scia del successo del 2025 che ospitò, tra gli altri, i Duran Duran.