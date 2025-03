2 minuti per la lettura

Slava’s Snow Show torna al Teatro Petruzzelli di Bari dal 12 al 16 marzo per regalare al pubblico un’esperienza magica e onirica.

BARI – Un palcoscenico che si trasforma in poesia, una magia che avvolge la platea come una nevicata improvvisa. Slava’s Snow Show torna a Bari, al Teatro Petruzzelli, dopo sei anni di assenza, per regalare al pubblico un’esperienza onirica e indimenticabile. Da mercoledì 12 a domenica 16 marzo, lo spettacolo ideato dal leggendario Slava Polunin, il più grande clown del mondo, realizzato in collaborazione con Alveare Produzioni, promette di incantare adulti e bambini con il suo linguaggio universale fatto di sogni, nostalgia e meraviglia.

Slava’s Snow Show al Petruzzelli di Bari: il teatro diventa sogno

Slava’s Snow Show è un viaggio nel mondo della fantasia, dove il teatro si fonde con l’immaginazione e ogni scena è un dipinto di emozioni. Slava Polunin ha concepito uno spettacolo che parla direttamente al cuore, in cui il confine tra realtà e sogno svanisce. «Amo un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe, ricco di speranze e desideri» afferma il maestro russo.

Cinque clown si muovono tra gag e giochi, mentre fiocchi di carta e palloni colorati fluttuano nell’aria, avvolgendo la platea in un’atmosfera surreale. Gli adulti riscoprono lo stupore dell’infanzia, i bambini toccano con mano la magia.

Slava Polunin: «Questo spettacolo è il mio amato figlio e non smette di sorprendermi»

«Questo spettacolo è il mio amato figlio – racconta Polunin – e non smette di sorprendermi con i suoi misteri. Può farvi ridere e piangere, portarvi dalla gioia alla malinconia». Con un’ispirazione che mescola la tragicommedia di Gogol e Beckett, il suo clown è epico e lirico, ingenuo e saggio, un’anima delicata che danza sul filo tra comicità e struggente dolcezza. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare in un mondo di emozioni, dove la neve cade delicatamente e il cuore torna a sognare.