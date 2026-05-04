Barletta, violenta rissa in piazza Marina: 11 giovani nei guai

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Maxi operazione dei carabinieri tra Barletta e Cerignola. 11 giovani coinvolti in una violenta rissa con pestaggi e auto lanciate tra la folla. I fatti in piazza Marina

Barletta – Undici giovani sono finiti nel mirino dei carabinieri per una violenta rissa scoppiata nel cuore della città. Nella mattinata del 4 maggio, i militari del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, insieme ai colleghi di Foggia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica.

I destinatari del provvedimento sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di rissa aggravata, tentata rapina, lesioni personali e danneggiamento.

RISSA A BARLETTA IN PIAZZA MARINA

L’episodio risale alla notte tra l’1 e il 2 marzo scorso, quando piazza Marina, nei pressi di un bar, si è trasformata in un vero e proprio teatro di violenza. Secondo quanto emerso dalle indagini, un gruppo di giovani avrebbe dato vita a scontri particolarmente aggressivi, culminati in pestaggi e inseguimenti.

Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza, diffuse dai carabinieri, che documentano scene di caos: ragazzi che corrono, si strattonano e si colpiscono ripetutamente, anche quando alcune vittime sono già a terra.

AUTO TRA LA FOLLA E MANOVRE PERICOLOSE

Nei filmati si vedono anche alcune auto sfrecciare nella piazza con manovre azzardate e pericolose. In un caso, un veicolo avrebbe colpito con la carrozzeria due ragazzi, seppur a bassa velocità; in un altro, un’auto è passata a forte velocità sfiorando altri giovani presenti.

Elementi che hanno aggravato il quadro accusatorio, contribuendo all’emissione delle misure cautelari.

OPERAZIONE TRA BARLETTA E CERIGNOLA



I provvedimenti sono stati eseguiti tra Barletta e Cerignola, a conferma di un’indagine che ha coinvolto più territori tra la provincia BAT e il Foggiano.